Deportes — 22.01.2026 —
Los Gladiadores golearon a Uruguay y clasificaron al Mundial de Handball 2027
La Selección argentina de handball se impuso por 35 a 18, logró su tercer triunfo en el Sur y Centroamericano y aseguró su lugar en Alemania 2027.
La Selección argentina masculina de handball logró una victoria contundente ante Uruguay por 35 a 18, sumó su tercer triunfo consecutivo en el Campeonato Sur y Centroamericano de Asunción y aseguró su clasificación al Mundial de Alemania 2027.
El equipo dirigido por Rodolfo Jung dominó el encuentro a lo largo de los 60 minutos. Aunque el primer tiempo fue equilibrado, Argentina logró sacar diferencia antes del descanso y la amplió con autoridad en el complemento, apoyada en una defensa sólida y una ofensiva eficaz.
Con este resultado, Los Gladiadores se quedaron con una de las cuatro plazas disponibles para el Mundial y disputarán su 16° campeonato del mundo consecutivo, una racha que comenzó en 1997.
El seleccionado argentino, que venía de vencer a Perú y al local Paraguay, lidera el torneo con puntaje ideal. En el triunfo ante Uruguay se destacaron Nicolás Bono y Ramiro Martínez, ambos con seis goles.
La próxima presentación será este viernes 23 de enero a las 18, cuando Argentina enfrente a Chile por la cuarta fecha del certamen. Los partidos se transmiten por Fox Sports y el canal de YouTube de la Coscabal.