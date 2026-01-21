Sin acuerdo en la paritaria municipal: FESTRAM rechazó la oferta y convocó a un plenario

Por Santotomealdía

La reunión paritaria realizada este miércoles en el Ministerio de Trabajo de la provincia no arrojó avances concretos en la discusión salarial de los trabajadores municipales. Desde FESTRAM informaron que la propuesta presentada por los intendentes y presidentes comunales fue rechazada por considerarla insuficiente para cerrar la política salarial correspondiente a 2025.

Ante este escenario, el Ministerio fijó una nueva audiencia para el próximo lunes 27 de enero, en un nuevo intento por destrabar el conflicto. En paralelo, FESTRAM convocó a un Plenario de Secretarios y Secretarias Generales para ese mismo día a las 10, con el objetivo de analizar la situación y definir los pasos a seguir.

Según detalló la federación en un comunicado, la audiencia se desarrolló ante la Dirección Regional Santa Fe del Ministerio de Trabajo, con la participación de los representantes paritarios de ambas partes. No obstante, las diferencias en torno a la recomposición salarial volvieron a quedar expuestas y el encuentro finalizó sin acuerdo.

El resultado de la reunión confirma el clima de tensión que habían anticipado desde el sector sindical en la previa del encuentro. Horas antes, el secretario adjunto de ASTEOM, Gabriel Benassi, había advertido que las negociaciones se encontraban “muy trabadas” y había reclamado una propuesta que permita recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación.

Por el momento, el conflicto salarial continúa abierto y la expectativa está puesta en lo que pueda surgir tanto de la próxima audiencia en el Ministerio de Trabajo como del plenario convocado por la federación sindical.

