El tenista argentino Tomás Etcheverry avanzó a la tercera ronda del Abierto de Australia tras vencer con autoridad al británico Arthur Fery. En la próxima instancia, el platense tendrá un exigente cruce ante el kazajo Aleksandr Bublik, décimo preclasificado del torneo.

Etcheverry, ubicado en el puesto 62 del ranking ATP, se impuso por 7-6 (4), 6-1 y 6-3 luego de casi tres horas de juego, en un partido que comenzó equilibrado pero que terminó dominando con claridad.

El inicio fue parejo y Fery logró tomar ventaja con un quiebre temprano, aunque el argentino reaccionó de inmediato y recuperó el servicio para igualar el marcador. La paridad se mantuvo durante todo el primer set, que finalmente se resolvió en el tie-break, donde Etcheverry fue más preciso y se quedó con el parcial por 7-4.

A partir del segundo set, el argentino elevó su nivel, ganó confianza y pasó a controlar el desarrollo del partido. Con un juego sólido desde el fondo de la cancha, quebró en varias oportunidades y se llevó el parcial por un contundente 6-1.

En el tercer set, a Etcheverry le bastó con un solo quiebre para construir una diferencia que supo sostener hasta el cierre del encuentro, sellando así su clasificación a la siguiente ronda.

Ahora, el platense enfrentará a Aleksandr Bublik, quien viene de consagrarse campeón del ATP 250 de Hong Kong y logró ingresar por primera vez al top 10 del ranking mundial. El kazajo es uno de los candidatos a avanzar a las instancias decisivas del torneo y hasta el momento ganó sus partidos sin ceder sets.

La jornada también dejó otra buena noticia para el tenis argentino, ya que Francisco Cerúndolo (18°) logró avanzar a la tercera ronda tras vencer con autoridad al bosnio Damir Dzumhur.

En contraste, Thiago Tirante quedó eliminado al caer en sets corridos frente al estadounidense Tommy Paul (19°), mientras que Francisco Comesaña enfrentaba un duro compromiso ante Frances Tiafoe, también de Estados Unidos.

Por último, Sebastián Báez será el próximo argentino en disputar su partido de segunda ronda, cuando enfrente desde las 21 al ítalo-argentino Luciano Darderi (22°), en un cruce que promete ser atractivo.