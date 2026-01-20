Capacitación en RCP: una propuesta abierta para fortalecer la respuesta ante emergencias

El próximo sábado 24 de enero se realizará en una nueva capacitación gratuita en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), destinada a vecinos y vecinas de la ciudad. La actividad es organizada por la Municipalidad de Santo Tomé y tendrá lugar desde las 10 de la mañana en el Camping Municipal, ubicado en Libertad 1072.

La propuesta está orientada a brindar herramientas prácticas para actuar de manera eficaz ante situaciones de emergencia que involucren a lactantes, niños y adultos. El curso tiene como objetivo incorporar o actualizar conocimientos esenciales en técnicas de RCP, consideradas clave para la atención inmediata en casos críticos y potencialmente mortales.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de instancias formativas, que no solo permiten adquirir habilidades concretas para salvar vidas, sino que también promueven una mayor conciencia sobre la salud y la seguridad en la comunidad.

La capacitación será de modalidad teórico-práctica, contará con certificación y está destinada a personas mayores de 13 años. La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa debido a que los cupos son limitados.

Las personas interesadas pueden inscribirse vía WhatsApp al número 3425 46-2862, enviando nombre completo, DNI y domicilio.

La actividad forma parte de las acciones de prevención y promoción de la salud impulsadas por la Municipalidad de Santo Tomé y se desarrollará en un espacio abierto y de fácil acceso para los vecinos de la ciudad.

