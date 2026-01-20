Confirman dos casos de gripe A H3N2 en la provincia: ambos tenían antecedentes de viajes

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirmó la detección de dos casos de gripe A H3N2, correspondientes al subclado K del virus Influenza A. Ambos contagios fueron identificados a través de la red provincial de vigilancia epidemiológica y presentaron antecedente de viaje, por lo que hasta el momento no se registra transmisión comunitaria en el territorio santafesino.

Según se informó oficialmente, los casos fueron detectados mediante el trabajo conjunto de los laboratorios de la red provincial y el sistema de monitoreo sanitario, que permite identificar y caracterizar la circulación de virus respiratorios en tiempo real. Las autoridades aclararon que la situación se encuentra bajo control y forma parte del seguimiento habitual que se realiza durante todo el año.

En el contexto nacional, la positividad de infecciones respiratorias se mantiene estable, con una presencia creciente de Influenza A (H3N2), un comportamiento considerado esperable para esta etapa del año, en el marco de los cambios en los patrones estacionales observados en el período pospandemia.

Ante este escenario, desde el Ministerio de Salud remarcaron la importancia de la vacunación antigripal como principal herramienta de prevención, especialmente en los grupos de riesgo. La vacuna disponible continúa siendo efectiva para reducir las formas graves de la enfermedad, las complicaciones y la necesidad de internaciones.

La recomendación oficial, en línea con los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), incluye a las personas mayores de 65 años, embarazadas y puérperas, niños y niñas de entre 6 meses y 2 años, personal de salud y personas de entre 2 y 65 años con factores de riesgo, como enfermedades crónicas, diabetes, obesidad o patologías respiratorias y cardiovasculares.

Las autoridades sanitarias recordaron además que la vacuna antigripal no produce cuadros graves de gripe y que los posibles efectos adversos suelen ser leves y transitorios, con riesgos considerablemente menores a los que implica contraer la enfermedad sin protección.

Por último, se informó que la campaña de vacunación antigripal 2026 está prevista, como todos los años, para los meses de marzo y abril, aunque no se descarta adelantar la inmunización de los grupos priorizados según la evolución epidemiológica y la disponibilidad de dosis.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la provincia continuará reforzando la vigilancia epidemiológica y la comunicación responsable, con el objetivo de prevenir cuadros graves, cuidar la salud de la población y evitar la generación de alarmas innecesarias.

