Balance positivo tras la primera competencia interina de SUP en Santo Tomé

Por Santotomealdía

El Balneario Municipal de Santo Tomé fue escenario este domingo de la Primera Competencia Interina de Stand Up Paddle (SUP), una propuesta que reunió a alumnos de la Escuela Municipal y a vecinos que se acercaron a disfrutar de una jornada deportiva y recreativa en el marco del programa Verano Santoto 2026.

La actividad, que combinó competencia y exhibición, permitió mostrar el crecimiento de esta disciplina en la ciudad y el avance de quienes participan de las clases que se dictan de manera regular. Así lo destacó, en diálogo con Nova al Día, la secretaria de Desarrollo Humano, Social y Ambiental del Municipio, Andrea Mansilla, quien afirmó que “esta actividad viene cobrando cada vez más relevancia en todo el país y puntualmente en nuestra ciudad”, y explicó que este año se decidió sumar “una apertura más técnica para aquellos que ya tienen conocimiento y quieren reforzarlos y para los interesados”.

La funcionaria valoró especialmente el progreso de los participantes de la Escuela Municipal de SUP y señaló que la competencia tuvo un carácter interno. “Fue una competencia interina, dentro de la Escuela Municipal, pero fue sorprendente ver el avance que tuvieron los alumnos”, remarcó, y ejemplificó: “Una persona que le tenía miedo al agua se acercó a aprender y con apenas cuatro clases ya se animó a participar”.

Durante la jornada, además, se dispuso una carpa de salud con controles gratuitos de presión arterial y glucosa, y se contó con el acompañamiento de la Academia de Guardavidas, reforzando las medidas de seguridad para el desarrollo de la actividad.

Mansilla también recordó que la propuesta se sostiene a lo largo de la semana con clases técnicas y se complementa los fines de semana con actividades recreativas abiertas. “Las personas que quieran participar, observar o hacer alguna consulta se pueden acercar sin ningún problema a conversar con los profesores”, señaló.

En ese sentido, subrayó que el crecimiento del SUP en Santo Tomé ya comienza a generar vínculos con otras localidades. “Estamos teniendo invitaciones de otros grupos para compartir. Queremos invitar a todas las personas que ya practican la actividad a que se puedan sumar a las actividades recreativas que hacemos los fines de semana, como ya ocurrió ayer, que fue maravilloso”, expresó.

La competencia se inscribe dentro del programa Verano Santoto 2026, que incluye una amplia oferta gratuita de actividades deportivas y recreativas como natación, aquaeróbic, yoga, gimnasia, canotaje, deportes en la arena, zumba y colonias municipales. Desde el Municipio recordaron que aún quedan cupos disponibles en algunas propuestas, entre ellas Stand Up Paddle, y que las consultas pueden realizarse a través de la Dirección de Deportes.