Boleto Educativo 2026: en los próximos días abrirán las inscripciones

Ante versiones que comenzaron a circular en redes sociales, desde la Municipalidad de Santo Tomé informaron que está previsto que en los próximos días se habilite la inscripción para la edición 2026 del Boleto Educativo. Se trata de una nueva edición del programa provincial que apunta a garantizar el acceso gratuito al transporte para estudiantes, docentes y asistentes escolares.

La confirmación fue realizada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe a través del municipio. En ese sentido, desde ambos estamentos recomendaron a la comunidad mantenerse atenta a los anuncios oficiales donde se brindarán precisiones sobre fechas, requisitos y modalidades de inscripción.

Desde el Ejecutivo local remarcaron la importancia de consultar únicamente los canales institucionales del Gobierno provincial y de la Municipalidad, con el objetivo de acceder a información confiable y evitar confusiones generadas por publicaciones no oficiales.

En la misma línea, ratificaron que la Municipalidad de Santo Tomé continuará difundiendo todas las novedades vinculadas al Boleto Educativo a medida que se comunique formalmente la apertura de las inscripciones, reafirmando el acompañamiento a la comunidad en el acceso a políticas públicas que promueven la educación y la igualdad de oportunidades.

