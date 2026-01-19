Martes 20 de enero de 2026

Interés General — 19.01.2026 —

Abren las inscripciones para un Taller de herramientas online

El curso está orientado a profesionales, emprendedores y vecinos interesados en capacitarse en el uso de aplicaciones digitales para optimizar la organización del trabajo. Comenzará el 4 de febrero y se extenderá por ocho clases que se dictarán en la sede del IFEE.

La capacitación estará orientada al trabajo con herramientas de Google.
El Instituto de Formación y Educación para el Empleo (IFEE) abrió las inscripciones para el Taller de Herramientas Online, una propuesta de capacitación gratuita destinada a quienes buscan incorporar y mejorar el uso de herramientas digitales en el ámbito laboral.

El curso está orientado a profesionales, emprendedores y vecinos de la ciudad interesados en capacitarse en el uso de aplicaciones digitales que permiten optimizar la organización del trabajo, mejorar la colaboración y ganar eficiencia en tareas cotidianas. La iniciativa forma parte de las capacitaciones cortas y extracurriculares que ofrece el IFEE.

La capacitación tendrá una duración de ocho clases presenciales y comenzará el 4 de febrero de 2026. Las clases se dictarán los miércoles y viernes, de 16 a 18, en la sede del instituto, ubicada en Rivadavia 1660, en la ciudad de Santo Tomé.

Entre los contenidos se abordará el uso de aplicaciones de Google como Drive, Docs, Calendar y otras herramientas vinculadas al trabajo colaborativo. El taller es gratuito y cuenta con certificación.

Para participar, se requiere tener conocimientos básicos en el uso de computadoras y ser mayor de 18 años, presentando fotocopia del DNI. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de enero o hasta completar el cupo disponible.

Quienes deseen obtener más información pueden acercarse al IFEE de lunes a viernes, de 8 a 13, comunicarse al teléfono 4753378, enviar un mensaje de WhatsApp al 3426480893 o escribir al correo electrónico [email protected]. Desde la institución recordaron además que ya se encuentra disponible la oferta académica 2026, con otras propuestas cuyas inscripciones continúan abiertas.

