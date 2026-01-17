Dakar 2026: Luciano Benavides hizo la hazaña y se consagró campeón en motos

Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) se consagró este sábado campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos, luego de una definición inédita en la última etapa, disputada en Yanbu, Arabia Saudita, sobre un recorrido de 105 kilómetros cronometrados.

El argentino logró descontar una diferencia superior a los tres minutos respecto del estadounidense Ricky Brabec (Honda Monster Energy), quien había llegado como líder de la clasificación general. Benavides finalizó segundo en la etapa, resultado que le permitió quedarse con el título por apenas dos segundos, la diferencia más estrecha registrada en la historia de la competencia.

La definición se resolvió a pocos kilómetros de la meta. Brabec, campeón del Dakar en 2020 y 2024, cometió un error de navegación en el kilómetro 98 que le hizo perder el tiempo necesario para ceder el liderazgo. El español Edgar Canet (KTM) ganó la última especial, mientras que Tosha Schareina (Honda) completó el podio tanto de la etapa como de la clasificación general.

Benavides, de 30 años, obtuvo así su primer título en el Dakar, tras haber sido cuarto en la edición anterior. El resultado le dio a Argentina su tercera victoria en motos en esta competencia, sumándose a las dos logradas por su hermano Kevin Benavides en 2021 y 2023.

El salteño había iniciado la jornada final con una desventaja de 3 minutos y 20 segundos respecto de Brabec. A lo largo del rally ganó tres etapas (quinta, séptima y octava) y alcanzó la consagración en la última especial.

Con este triunfo, KTM sumó su 21ª victoria en el Rally Dakar. El campeón defensor, el australiano Daniel Sanders, finalizó quinto en la clasificación general de esta edición.

