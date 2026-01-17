Unión enfrenta a Defensor Sporting y se despide de Uruguay

En el tramo final de una intensa pretemporada, Unión afronta este sábado su último amistoso antes del inicio oficial de la temporada. El equipo rojiblanco se medirá desde la tarde, desde las 18 horas, ante Defensor Sporting, en su última actividad en Uruguay y a solo cinco días del debut frente a Platense por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El encuentro se disputará en el estadio Luis Franzini y forma parte de la Serie Río de la Plata 2026. El cruce podrá verse en vivo a través de ESPN Premium y la plataforma Disney+.

Luego de las buenas sensaciones que dejó el primer ensayo ante Alianza Lima, Leonardo Madelón aprovechará este compromiso para darle rodaje a los habituales suplentes y a varios juveniles. La idea del cuerpo técnico es administrar cargas y preservar a los titulares de cara al estreno oficial.

En ese contexto, Unión presentaría una formación alternativa, con Federico Gómez Gerth en el arco; Álvarez, Ludueña, Paz y Bruno Pittón en defensa; Solari, Palavecino, Giaccone y Tomás González en el mediocampo; Estigarribia y Diego Díaz en ataque. De confirmarse, Gómez Gerth volvería a sumar minutos como principal opción detrás de Mansilla.

Además, el amistoso será una nueva oportunidad para seguir evaluando a jugadores que reaparecieron ante los peruanos, como Pittón, Giaccone y González, además de otros futbolistas que no tuvieron minutos en el primer partido de preparación.

Una vez finalizado el encuentro, el plantel cenará en Montevideo y regresará a Santa Fe, quedando liberado durante el domingo. Desde el lunes comenzará una breve semana de trabajo antes de quedar concentrado el miércoles, a la espera del debut oficial del jueves 22, a las 20, frente a Platense en el estadio 15 de Abril.

Por su parte, Defensor Sporting afrontará su primer compromiso en el certamen amistoso con nuevo entrenador. Román Cuello asumió a comienzos de año en reemplazo de Ignacio Ithurralde, con la mira puesta también en la fase previa de la Copa Sudamericana.