Báez ganó dos partidos en un día y es finalista en Auckland

Sebastián Báez atraviesa un comienzo de temporada inmejorable. El tenista argentino ratificó su gran momento en el ATP 250 de Auckland, donde alcanzó la final luego de superar al estadounidense Ben Shelton, número 8 del ranking mundial y primer preclasificado, y más tarde a su compatriota Marcos Giron. Con estos resultados, suma siete victorias en lo que va de 2026.

El triunfo ante Shelton marcó un hito especial en la carrera del bonaerense. Báez se impuso por 7-5 y 6-3 en un encuentro exigente, ante un rival de juego agresivo y potente. Con una sólida tarea defensiva y una devolución constante, el argentino logró forzar errores y aprovechar sus oportunidades de quiebre. Además, se convirtió en el primer jugador argentino en vencer a Shelton, quien mantenía un invicto de 12 partidos frente a tenistas nacionales.

El partido había comenzado en la madrugada argentina del jueves, pero debió suspenderse por lluvia cuando Báez estaba en ventaja. En la reanudación, el argentino mantuvo la intensidad, quebró el servicio en momentos clave y cerró el encuentro con autoridad, sellando una de las victorias más destacadas de su trayectoria.

Horas más tarde, Báez volvió a la cancha para disputar la semifinal frente a Marcos Giron, a quien derrotó por 6-1 y 6-4 en una hora y 27 minutos. El argentino dominó con claridad el primer set y, aunque el segundo fue más parejo, logró inclinar el desarrollo a su favor con un quiebre decisivo en el tramo final del partido.

Tras la jornada, Báez destacó el trabajo realizado durante la pretemporada y valoró su presente físico, luego de un período marcado por lesiones. “Estoy contento de estar otra vez en una final y de sentirme bien físicamente. Es una gran preparación para el Abierto de Australia”, expresó el jugador de San Martín.

En la final, Báez se medirá con el checo Jakub Mensik, quien avanzó al partido decisivo tras vencer a Fabian Marozsan. El encuentro se disputará este viernes desde las 22 (hora argentina). Con su actuación en Auckland, Báez ya aseguró una mejora en el ranking y, en caso de consagrarse campeón, alcanzará su mejor ubicación desde mediados de 2024.

Será la duodécima final ATP para el argentino, ganador de siete títulos en el circuito y uno de los nombres destacados del tenis nacional en este inicio de temporada.

