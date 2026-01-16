El “Pulga” Rodríguez no se suma a la pretemporada: Colón le extendió la licencia

La novela entre Colón y Luis Miguel “Pulga” Rodríguez sumó un nuevo capítulo de desencuentro este viernes. Es que el club decidió extenderle la licencia e impedir que se incorpore a la pretemporada que el plantel realiza en el Predio 4 de Junio.

Se trata de la segunda vez que la dirigencia al mando de José Alonso y el director deportivo, Diego Colotto, toman esta medida. Es que el tucumano ya se encontraba con una prórroga de su licencia que se vencía este viernes 15 de enero.

Estas decisiones marcan a las claras que el atacante, campeón con Colón en 2021, no será tenido en cuenta para la próxima temporada de la Primera Nacional. En ese sentido ya se manifestaron tanto el entrenador, Ezequiel Medrán, como los mencionados presidente y manager.

La extensión de la licencia es la salida que encontraron los directivos para ganar tiempo mientras se resuelve la rescisión del contrato del futbolista tucumano, quien tenía intención de sumarse a los entrenamientos. Al respecto, se espera una reunión entre la dirigencia y el representante del jugador para avanzar en la resolución de la cuestión.