Mastantuono, en la mira de la prensa española tras otra caída del Real Madrid

La sorpresiva eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey a manos de Albacete profundizó la crisis deportiva del club y desató una catarata de críticas en la prensa española. En ese escenario adverso, uno de los apuntados fue el futbolista argentino Franco Mastantuono, quien, pese a haber convertido uno de los goles en la derrota por 3 a 2, quedó en el centro de los cuestionamientos por su rendimiento y por su actitud tras la salida de Xabi Alonso como entrenador.

La caída frente a un rival que lucha por evitar el descenso a la tercera categoría del fútbol español generó reacciones durísimas en los medios de Madrid. El diario Marca calificó el presente del equipo como “un Madrid de auténtica vergüenza, en caída libre”, y varios de sus columnistas apuntaron a figuras del plantel. Entre ellos, el periodista Juan Ignacio García-Ochoa incluyó a Mastantuono en sus críticas: “Sólo el gol le eleva un poco la nota. Del 0 al 1 y siendo muy generosos. Su partido fue flojísimo, desesperante y no justifica que, con 18 años y ese rendimiento, no despidiera en público a su ex entrenador”.

En otra de las notas del mismo medio, Joel Del Río fue menos severo, aunque también cuestionó el desempeño del volante argentino. “Cometió muchos errores en controles y pases sencillos. No estuvo fino ni con confianza, y por algo Xabi había dejado de ponerlo en el once inicial”, escribió.

El análisis del partido publicado por Marca también marcó responsabilidades defensivas en el primer gol de Albacete. Allí, el periodista José María Rodríguez señaló que Mastantuono, ubicado como extremo derecho, “salió en la foto del 1-0 al emparejarse con Javi Villar”, además de remarcar su tendencia a cerrarse hacia el centro.

Las críticas no se limitaron a Marca. Tomás Roncero, periodista de AS y confeso simpatizante del Real Madrid, apuntó al armado del plantel y, sin nombrarlo directamente, incluyó al ex River dentro de un diagnóstico más amplio: “Se han ido futbolistas importantes y los hemos sustituido por jugadores mediocres. No tenemos a nadie en el medio que levante la cabeza y tenga calidad”.

Una mirada algo más equilibrada apareció en la columna de Fernando Tavero, también en AS. Allí reconoció el valor del gol de Mastantuono, aunque subrayó sus dificultades durante el partido: “El tanto fue un bálsamo para él y para el Madrid. Le costó encontrar la tecla, quiso participar mucho, pero le faltó claridad en el control y en la decisión final. La garra es innegociable y gracias a eso empató, pero más allá del gol, no fue su día”.

Como era previsible, los medios catalanes fueron aún más duros con su histórico rival. Mundo Deportivo sostuvo que el Real Madrid “descendió un poco más a los infiernos” y dejó en evidencia la falta de conducción en el mediocampo, mientras que Sport calificó la derrota como una “historia negra” para el club. En ese contexto, las críticas se repartieron entre jugadores, cuerpo técnico y dirigencia, en un momento en el que el clima en la Casa Blanca aparece marcado por la desorientación y el malestar generalizado.