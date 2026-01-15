Colón levantó la inhibición en FIFA tras pagar la deuda con Espínola

El Club Atlético Colón dejó atrás uno de los principales obstáculos administrativos que condicionaban su presente deportivo. Tras cancelar la deuda que mantenía con el futbolista paraguayo Alberto Espínola, la institución santafesina recuperó la habilitación plena para operar en el mercado y quedó fuera del listado de clubes inhibidos por la FIFA.

De acuerdo con la actualización más reciente del sistema del organismo internacional, el Sabalero ya no registra sanciones, luego de haber cumplido con la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). El monto abonado ronda los 400 mil dólares y permitió destrabar un conflicto que generaba preocupación en la dirigencia y el cuerpo técnico a pocos días del inicio de la Primera Nacional 2026.

Con la situación regularizada, Colón podrá iniciar en AFA la habilitación de todos los refuerzos incorporados para el arranque del campeonato, lo que aporta alivio tanto en el plano institucional como en el deportivo. La entidad santafesina confirmó oficialmente el levantamiento de la inhibición mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que informó que la deuda con Espínola fue saldada en su totalidad.

El Club Atlético Colón informa a sus socios, socias y a la opinión pública en general que, en el día de la fecha, ha quedado levantada la inhibición que pesaba sobre la institución por parte de FIFA, tras regularizarse la deuda existente con el jugador Alberto Espínola.



El debut del conjunto rojinegro en la Primera Nacional está programado para el domingo 8 de febrero, a las 20, cuando reciba a Deportivo Madryn en el estadio Brigadier General Estanislao López.