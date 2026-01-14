Unión venció por 2 a 1 a Alianza Lima en su primer amistoso de pretemporada

Unión debutó con una victoria en la Serie Río de la Plata al imponerse por 2 a 1 ante Alianza Lima, en un amistoso internacional disputado como parte de la pretemporada y en la antesala del inicio del Torneo Apertura.

El conjunto rojiblanco se puso en ventaja desde el primer minuto de juego, tras un error en la salida del equipo peruano que derivó en el 1-0 por un tanto en contra de Peña. Más adelante, a los 11 minutos del segundo tiempo, Julián Palacios marcó el segundo gol de Unión. Alianza Lima descontó apenas un minuto después por intermedio de Eryc Castillo, para establecer el resultado definitivo.

Tal como estaba previsto, Leonardo Madelón dispuso una formación cercana a la que utilizaría en el debut oficial frente a Platense, con un esquema 4-4-2 y presión alta. Desde el inicio, Unión mostró una postura ambiciosa, buscando aprovechar los espacios y atacar con transiciones rápidas, aunque también dejó ver algunas imprecisiones propias de la pretemporada.

En el primer tiempo, Franco Fragapane contó con una de las situaciones más claras para ampliar la diferencia, con un remate que se fue apenas por encima del travesaño. Alianza Lima también generó peligro y estuvo cerca del empate con un remate que dio en el palo, pero el arquero Matías Mansilla respondió con seguridad para sostener la ventaja rojiblanca.

En el complemento, Unión logró ampliar la diferencia y luego administró el resultado, pese al rápido descuento del rival. Con el correr de los minutos, el cuerpo técnico realizó varias modificaciones para darle rodaje a distintos futbolistas. En el tramo final, el conjunto peruano terminó con un jugador menos tras la expulsión de Castillo, lo que le permitió al Tatengue controlar el cierre del encuentro y asegurar el triunfo.

Síntesis