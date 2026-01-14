Ricky Centurión vuelve al fútbol argentino para jugar en un rival de Colón

Racing de Córdoba dio uno de los golpes más resonantes del mercado de pases de la Primera Nacional al confirmar la incorporación de Ricardo Centurión, un jugador de extensa trayectoria y fuerte impacto mediático dentro del fútbol argentino.

El club de Nueva Italia presentó oficialmente al delantero a través de sus redes sociales y en una conferencia de prensa, donde el futbolista expresó sus primeras sensaciones como nuevo integrante del plantel. La llegada de Centurión generó una marcada expectativa entre los hinchas, muchos de los cuales se acercaron a la sede del club para darle la bienvenida.

A sus 33 años, Centurión cuenta con pasos por equipos de primer nivel como Boca y Racing de Avellaneda, además de su reciente experiencia internacional en Oriente Petrolero de Bolivia. En el conjunto boliviano disputó 31 partidos, convirtió nueve goles y aportó cuatro asistencias.

En sus primeras declaraciones, el atacante explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta del club cordobés. “Cuando el presidente me escribió, su calidad humana fue lo que me terminó de convencer. Estoy muy contento de estar en Racing”, señaló. También se refirió a los cuestionamientos que a lo largo de su carrera rodearon su conducta fuera de la cancha: “Mi conducta va a ser adentro del campo de juego. Estoy preparado para trabajar y ponerme a disposición”.

Centurión dejó en claro que llega con objetivos ambiciosos. “Ahora resta meter trabajo y compromiso. Tenemos una meta clara, que es el ascenso, y ese será mi sueño hasta fin de año”, afirmó el delantero.

El nuevo refuerzo se incorporará a la pretemporada que el plantel ya desarrolla en la localidad de Río Segundo. Racing de Córdoba será uno de los rivales de Colón en la próxima edición de la Primera Nacional, lo que le agrega un condimento especial al arribo de un futbolista de renombre a la categoría y anticipa cruces de alto atractivo para el equipo santafesino.