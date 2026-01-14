Primer ensayo del año para Unión: ante Alianza Lima, en Montevideo

Unión disputará este miércoles su primer partido formal de la temporada en el marco de la pretemporada que lleva adelante en Uruguay, donde participa de la Serie Río de la Plata. El equipo santafesino enfrentará a Alianza Lima de Perú desde las 18.15, en el estadio Parque Saroldi de Montevideo. El amistoso internacional será televisado por ESPN Premium, señal disponible para quienes cuenten con el Pack Fútbol.

Si bien se trata del primer compromiso del año, el encuentro servirá como una primera referencia futbolística para el conjunto que conduce Leonardo Madelón, que mantiene una base muy similar a la del cierre de la temporada pasada. De hecho, el plantel no presenta grandes cambios y conserva la estructura que terminó compitiendo en 2025, con apenas un par de variantes obligadas por salidas y un refuerzo confirmado.

En ese contexto, Madelón tendría en mente una formación cercana a la que debutará oficialmente en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, cuando Unión reciba a Platense el próximo jueves 22 de enero a las 20, en el estadio 15 de Abril. El probable once estaría integrado por Matías Mansilla en el arco; Vargas, Rodríguez, Fascendini y Del Blanco en la defensa; Palacios, Mauro Pittón, Profini y Fragapane en el mediocampo; y en ataque Tarragona junto a Estigarribia o Colazo. Las principales diferencias con el equipo del año pasado serían el ingreso de Mansilla por Tagliamonte y la presencia de Profini en lugar de Mauricio Martínez.

Del otro lado estará Alianza Lima, uno de los clubes más tradicionales del fútbol peruano, que también utiliza este tramo del año para ajustar piezas de cara a sus compromisos oficiales. El conjunto blanquiazul cuenta con un plantel que combina futbolistas experimentados con jóvenes valores y suele ser protagonista tanto a nivel local como en competencias internacionales, lo que representa una exigente prueba para el equipo rojiblanco.

Tras este primer amistoso, Unión continuará con su preparación en suelo uruguayo y disputará un segundo encuentro el sábado 17, desde las 18, ante Defensor Sporting, en el estadio Luis Franzini de Montevideo. Luego de ese compromiso, la delegación regresará a Santa Fe para encarar la recta final de la pretemporada y enfocarse de lleno en el debut oficial frente a Platense, previsto para cinco días después. Para ese segundo ensayo, el cuerpo técnico evalúa la posibilidad de presentar una formación alternativa.

