Dakar 2026: jornada negativa para los pilotos argentinos

La novena etapa del Rally Dakar 2026 dejó un balance adverso para los competidores argentinos, en una jornada clave por tratarse de la última maratón, disputada en el desierto y sin asistencia externa. Las complicaciones técnicas y deportivas provocaron retrocesos importantes cuando la carrera ingresa en su tramo decisivo.

En la categoría motos, Luciano Benavides no logró sostener el liderazgo y cerró un día complicado que lo hizo caer del primer al tercer puesto de la clasificación general. El piloto salteño de KTM quedó a 7 minutos y 5 segundos de la punta, que ahora ocupa el australiano Daniel Sanders, seguido por el estadounidense Ricky Brabec.

En Rally 2, la prioridad pasó por resistir las exigencias del terreno. Juan Santiago Rostan finalizó 28° en la etapa y se mantiene 26° en la general, mientras que Leonardo Cola fue 35° en el parcial y continúa 37° en el acumulado, ambos enfocados en completar una prueba marcada por la dureza del recorrido.

El golpe más fuerte para la delegación argentina se produjo en la categoría Challenger. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini sufrieron problemas en el radiador de su vehículo y perdieron más de una hora en la especial, lo que los relegó al 28° puesto del día y los dejó a más de una hora del líder, el español Pau Navarro. Pese al contratiempo, lograron seguir en carrera gracias a la ayuda de otros competidores.

Dentro de esa misma categoría, la nota positiva fue el doble podio argentino en la etapa. Kevin Benavides, junto a Lisandro Sisterna, terminó segundo, mientras que David Zille, navegado por Sebastián Cesana, finalizó tercero y se mantiene cuarto en la clasificación general.

En Side by Side, Manuel Andújar y Andrés Frini culminaron 13° y continúan sextos en el total, mientras que Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi fueron octavos en la etapa y se mantienen séptimos en la general. Además, en las categorías especiales, Benjamín Pascual se quedó con el triunfo en Dakar Future Mission 1000 con una moto eléctrica, y Gastón Mattarucco sigue en competencia como navegante en autos históricos.

La actividad continuará este miércoles, desde la madrugada argentina, con la décima etapa rumbo a Bisha, una jornada que volverá a ser determinante para las aspiraciones de los representantes nacionales en el Dakar.

