La F1 confirmó el calendario 2026: todos los datos para ver a Franco Colapinto

La Fórmula 1 dio a conocer de manera oficial el calendario de la temporada 2026, un campeonato que marcará el inicio de una nueva era técnica en la categoría y que se extenderá desde marzo hasta diciembre. El cronograma estará compuesto por 24 Grandes Premios, con algunos cambios respecto al año anterior y la incorporación de nuevas sedes, entre ellas Madrid, pendiente de aprobación definitiva por parte de la FIA.

Para el público argentino, el anuncio tiene un atractivo especial: Franco Colapinto será piloto titular de Alpine para el inicio de la temporada. El joven bonaerense afrontará así su primer campeonato completo en la máxima categoría del automovilismo mundial, en un contexto de profundas modificaciones reglamentarias que podrían equilibrar el rendimiento entre los equipos.

La temporada 2026 contará con seis fines de semana con formato Sprint, lo que implica actividad competitiva tanto el sábado como el domingo. Las carreras con este formato se disputarán en China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur, sumando puntos y espectáculo extra a lo largo del calendario.

En cuanto a la televisación, no habrá cambios respecto a 2025. Disney+ Premium mantendrá los derechos para transmitir todas las competencias en vivo, mientras que Fox Sports contará con una selección de Grandes Premios a lo largo del año.

Calendario completo de la Fórmula 1 2026 (hora argentina)

Marzo

GP de Australia: domingo 8 – 1:00

Sprint China: sábado 14 – 00:00

GP de China: domingo 15 – 4:00

GP de Japón: domingo 29 – 2:00

Abril

GP de Baréin: domingo 12 – 12:00

GP de Arabia Saudita: domingo 19 – 14:00

Mayo

Sprint Miami: sábado 2 – 13:00

GP de Miami: domingo 3 – 17:00

GP de Canadá: domingo 24 – 17:00

Junio

GP de Mónaco: domingo 7 – 10:00

GP de Barcelona: domingo 14 – 10:00

GP de Austria: domingo 28 – 10:00

Julio

Sprint Gran Bretaña: sábado 4 – 8:00

GP de Gran Bretaña: domingo 5 – 11:00

GP de Bélgica: domingo 19 – 10:00

GP de Hungría: domingo 26 – 10:00

Agosto

Sprint Países Bajos: sábado 22 – 7:00

GP de Países Bajos: domingo 23 – 10:00

Septiembre

GP de Italia: domingo 6 – 10:00

GP de España (Madrid): domingo 13 – 10:00

GP de Azerbaiyán: sábado 26 – 8:00

Octubre

GP de Singapur: domingo 11 – 9:00

GP de Estados Unidos: domingo 25 – 17:00

Noviembre

GP de México: domingo 1 – 17:00

GP de Brasil: domingo 8 – 14:00

GP de Las Vegas: domingo 22 – 1:00

GP de Qatar: domingo 29 – 13:00

Diciembre

GP de Abu Dhabi: domingo 6 – 10:00



