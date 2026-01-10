Caso Jeremías Monzón: un pedido de justicia que unió Santo Tomé con Santa Fe

Familiares, amigos y personas cercanas a Jeremías Monzón, el joven hallado asesinado en una zona descampada del barrio Chalet, realizaron este viernes por la tarde-noche una nueva movilización para reclamar justicia. La protesta partió desde las cinco esquinas de nuestra ciudad y se trasladó hasta la plaza 25 de Mayo, frente a la sede de Tribunales y Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe.

Si bien la convocatoria oficial había sido cancelada por la organización debido a las condiciones climáticas, un grupo de manifestantes decidió autoconvocarse y llevar adelante la marcha de todas maneras, reafirmando el reclamo por el esclarecimiento del crimen. Durante la movilización, Miriam, tía de la víctima y una de las impulsoras del reclamo, explicó que este factor incidió negativamente en la convocatoria y lamentó que, de lo contrario, iba a ser mayor.

La marcha se realizó en caravana de autos particulares, que circularon por el centro santotomesino, luego se dirigieron hacia la avenida 7 de Marzo y desde allí enfilaron rumbo al Puente Carretero para atravesarlo con destino final hacia los Tribunales santafesinos. La intención es replicar esta movilización todos los viernes a las 19 horas, con los mismos puntos de encuentro y llegada.

Además del pedido de justicia por Jeremías, la familia continúa impulsando la denominada “Ley Jeremías”, una iniciativa que propone bajar la edad de imputabilidad para casos de extrema violencia cometidos por menores que actualmente son considerados inimputables. El próximo objetivo es seguir convocando a gente de nuestra ciudad, de Santa Fe y de toda la región para ampliar el reclamo por la ley.

En ese sentido, la tía del joven también remarcó que muchas familias se acercaron para compartir situaciones similares, asegurando que en algunos casos no se aceptaron denuncias por tratarse de menores de edad. En ese contexto, explicó que en los días venideros se continuará juntando firmas para avanzar hacia la presentación formal de un proyecto de ley.