Intensas tormentas en el norte santafesino: lluvias abundantes, anegamientos y daños materiales

Un fuerte temporal de lluvia y viento impactó desde la noche del jueves y durante la mañana de este viernes en el norte de la provincia de Santa Fe, dejando como saldo importantes acumulados de agua, anegamientos urbanos y diversos inconvenientes en varias localidades.

Uno de los episodios más llamativos se registró en la ciudad de Reconquista, donde alrededor de las 7.10 un árbol de gran porte cayó sobre un camión con acoplado que circulaba por la Ruta Nacional 11, frente al Hospital Nuevo Reconquista. El impacto provocó severos daños materiales en el vehículo, cuyo acoplado quedó partido en dos. El conductor, domiciliado en Laguna Paiva, fue asistido de manera preventiva y no presentó lesiones.

En esa ciudad, los Bomberos Voluntarios informaron que hasta media mañana habían caído 68 milímetros, lo que generó calles bajo agua y dificultades para la circulación. Uno de los sectores más comprometidos fue el Callejón de Barrio La Cortada, ubicado en una zona de valle de inundación del arroyo El Rey.

En el departamento Vera, las precipitaciones fueron dispares, aunque en algunos puntos alcanzaron valores elevados. Fortín Olmos registró 100 mm, Margarita 85 mm, Calchaquí 75 mm, Intiyaco 73 mm y La Gallareta y Vera 70 mm. En otras localidades como Golondrina, Santa Lucía y Los Amores, los acumulados oscilaron entre los 46 y 60 mm. En el extremo norte del departamento, Tartagal y Garabato registraron valores menores.

La situación más crítica se dio en Vera, donde el acumulado llegó a 135 milímetros hacia media mañana del viernes. Las lluvias provocaron anegamientos generalizados y el ingreso de agua a viviendas, aunque no se reportaron evacuaciones oficiales.

En Calchaquí, el pluviómetro marcó 160 milímetros hasta el mediodía del viernes. Si bien no hubo un parte oficial de Defensa Civil, se conoció que algunas familias se autoevacuaron y otras solicitaron bolsas de arena para proteger sus hogares. Los barrios San Cayetano, San José y Guadalupe fueron los más afectados por el escurrimiento del agua.

En el departamento San Justo, los registros también fueron significativos. Localidades como La Camila (70 mm), La Criolla (68 mm), Pedro Gómez Cello (65 mm) y San Martín Norte (60 mm) encabezaron los acumulados. En San Justo y Gobernador Crespo se registraron 48 mm, mientras que en otras localidades los valores oscilaron entre los 30 y 58 milímetros.

Por su parte, en el departamento San Javier se registraron algunos de los valores más altos del temporal. Colonia Durán acumuló 137 mm, Costa El Toba 110 mm, Las Catalinas 105 mm, Romang 100 mm y Alejandra 95 mm. En la ciudad de San Javier cayeron 60 mm, mientras que en otras localidades los registros fueron menores.

Las autoridades provinciales informaron que continúan monitoreando la situación, especialmente en zonas rurales y caminos de tierra, ante posibles complicaciones derivadas de la persistencia de las precipitaciones.

