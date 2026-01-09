Se conocieron macabros detalles del asesinato de Jeremías Monzón

Como “macabro” y “perverso”. Así calificó Romina Monzón el accionar de los asesinos de su hijo Jeremías. Fue ella misma, en medio de su reclamo por justicia, quien dio a conocer recientemente algunos detalles de la forma en que tres personas -todas menores de edad- se complotaron para quitarle la vida y esconder su cuerpo en el predio de una fábrica abandonada el pasado 18 de diciembre.

Romina relató que “no solo lo asesinaron”, sino que “también lo desvistieron, eliminaron sus prendas en el Parque del Sur” y “tiraron pistas falsas para que no lo podamos encontrar”. Las declaraciones fueron realizadas al medio Aire de Santa Fe luego de la reunión que mantuvo el jueves con la mamá de Delfina Pérez, la joven de San Cristóbal que fue brutalmente agredida por otro grupo de menores de edad.

Días atrás, la Fiscalía brindó detalles de la investigación por el asesinato de Jeremías y estableció que la planificación y el crímen fueron cometidos en coautoría por tres personas menores: una adolescente de 16 años y otros dos de 14, estos últimos no punibles por su edad.

Romina los consideró “cínicos, crueles y despiadados” y afirmó que la edad “no los hace inocentes”, cuestionando que sólo una de las implicadas se encuentre actualmente institucionalizada mientras que los restantes están en libertad. “No son chicos de 14 años, son asesinos de 14 años. Esto no fue un juego que salió mal, ni hubo un accidente, lo citaron para ejecutarlo y manipularon su cuerpo postmortem”, sostuvo.

En la reunión anteriormente mencionada con la mujer oriunda de San Cristóbal, se anunció la convocatoria a otros familiares de víctimas de casos similares -es decir, personas agredidas con extrema violencia por menores de edad- para impulsar el debate nacional respecto a la baja en la edad de imputabilidad.

En ese sentido, la mamá de Jeremías lamentó: “no puede ser la respuesta sea que el asesino de tu hijo sale libre porque tiene menos de 16 años, hay todo un sistema que genera esto”.

Y en la misma línea ejemplificó con el relato de un hecho que vivió en carne propia: “Cada audiencia sólo sirve para una catarsis delante del juez, me enteré que el defensor y el imputado no decían nada porque sabían que a la media hora estaban en su casa”.

Finalmente, Romina también apuntó contra las familias de los implicados. Los tildó de “partícipes” porque “los encubrieron”. “Si el caso hubiera sido al revés, yo soy la primera que lo lleva a Jere a Tribunales de la oreja, y si no se puede hacer nada porque es menor, nada, lo castigamos en casa”, concluyó.