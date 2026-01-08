Las madres de Jeremías Monzón y Delfina Pérez se unen para pedir la baja en la edad de imputabilidad

Las madres de Jeremías Monzón y Delfina Pérez -la adolescente de San Cristóbal agredida por un grupo de menores- mantuvieron este jueves un encuentro en el que unificaron su reclamo para que se avance en la baja de la edad de imputabilidad penal, una demanda que, señalaron, surge de experiencias atravesadas por hechos de extrema violencia y de la falta de respuestas judiciales.

El encuentro se desarrolló en el estudio jurídico del abogado que patrocina a la familia de Jeremías en la causa por la cual fueron imputados tres menores de edad, dos de ellos no punibles. Según expresaron, la reunión tuvo como objetivo articular un reclamo común y convocar a familiares de otras víctimas de casos similares a sumarse a la iniciativa. “Esto no es solo por nuestros hijos, es por todas las víctimas y las familias que quedaron desprotegidas por una ley que no los cuidó”, manifestaron.

Las madres sostuvieron que el actual marco legal permitió que personas involucradas en homicidios recuperaran la libertad, y remarcaron la necesidad de discutir cambios profundos en materia penal. “El dolor ya está. Ahora falta justicia”, señalaron, al tiempo que insistieron en que el reclamo apunta a evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

“Nos vemos en esta situación y este es nuestro aporte: hacer ver que entre todos podamos juntar y apoyar”, señaló Romina, la mamá de Jeremías Monzón.

En tanto, que Luciana Narvelli -mamá de Delfina- agregó: “Si un menor de edad tiene inteligencia emocional de planificar un asesinato, tiene también inteligencia para afrontar los cargos”.

En ese contexto, plantearon la importancia de que la sociedad acompañe el pedido y participe del debate público sobre la responsabilidad penal de los menores. “Queremos que quienes matan paguen por lo que hicieron”, afirmaron.

Con ese objetivo, este viernes 9 de enero se llevará adelante la “Marcha por Justicia – Ley Jeremías”, impulsada por familiares de víctimas de delitos graves y distintas organizaciones.

La movilización tendrá como epicentro la ciudad de Santo Tomé y se extenderá hasta la capital provincial, con la intención de visibilizar el reclamo por cambios en el sistema penal juvenil y exigir responsabilidades ante crímenes que, según denuncian, permanecen impunes.

La concentración será a las 19.30 en el sector de Las 5 Esquinas, desde donde los manifestantes marcharán por avenida 7 de Marzo, cruzarán el Puente Carretero y finalizarán el recorrido en la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe.

