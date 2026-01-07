Tras el crimen de Jeremías Monzón, Cococcioni pidió discutir la responsabilidad de menores en hechos graves

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, pidió que se abra una discusión nacional sobre la responsabilización de menores en hechos de extrema violencia. Lo hizo con una clara alusión al homicidio de Jeremías Monzón, el adolescente oriundo de nuestra ciudad asesinado semanas atrás en Santa Fe.

El funcionario consideró que casos como el de Jeremías vuelven imprescindible revisar el actual esquema de responsabilidad penal juvenil. “Nadie puede decir que un chico de 14 años no comprende la criminalidad de matar o causar un daño extremo”, afirmó.

Cococcioni formuló esas declaraciones durante la presentación de una nueva base de relevo para los patrulleros de la policía, en la ciudad de Santa Fe. Allí manifestó que “no estamos yendo a la fácil de decir que todo se soluciona con bajar la edad”, pero remarcó que “ante hechos de violencia desmedida y desproporcionada, no puede no haber una instancia de responsabilización y asignación de consecuencias”.

En ese sentido, diferenció la comisión delitos menores de hechos de extrema gravedad. “Una cosa es el que roba un caramelo en un kiosco. Otra cosa es el homicidio o las lesiones graves”, sentenció.

El ministro señaló además que hoy el Estado tiene herramientas muy limitadas frente a delitos cometidos por menores no punibles. “Las respuestas son esencialmente asistenciales, pero no penales. En determinados casos, creemos que debería poder discutirse una institucionalización más fuerte y medidas con consecuencias reales”, explicó.

Cococcioni se refirió no sólo al crimen de Jeremías Monzón sino también a otros episodios recientes que involucran a menores, como la agresión sufrida por una adolescente de 15 años en San Cristóbal, y sostuvo que este tipo de hechos refuerzan la necesidad de una revisión legislativa. “Es momento de discutir el esquema de responsabilidades penales al menos para delitos graves. La violencia extrema cruza no sólo la línea de la ley, sino una línea cultural que nadie puede desconocer”, concluyó.

