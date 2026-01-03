Vuelve un campeón: Colón espera que Lértora se sume la próxima semana

Colón comenzó a delinear su proyecto para la temporada 2026 con una noticia fuerte: Federico Lértora acordó su regreso al club y se convertirá en uno de los pilares del equipo que buscará el tan ansiado ascenso.

El mediocampista llegará a Santa Fe en las próximas horas para someterse a la revisión médica y luego firmar un contrato por dos temporadas. De esta manera, el Sabalero recupera a un jugador profundamente identificado con los momentos más importantes de su historia reciente.

Lértora decidió aceptar la propuesta de la dirigencia rojinegra, priorizando el vínculo emocional y el sentido de pertenencia por sobre otras opciones. El volante contaba con sondeos tanto del fútbol mexicano como de la Liga Profesional, pero eligió volver al club donde fue protagonista de logros históricos.

El regreso se da en un contexto particular para Colón, que afronta el inicio de 2026 con la obligación de dejar atrás dos temporadas negativas y encarar con decisión el objetivo de volver a Primera División. En ese escenario, la llegada de Lértora apunta a sumar jerarquía, liderazgo y experiencia dentro de un plantel que buscará revancha desde el arranque.

Un jugador con historia en el Sabalero

Federico Eduardo Lértora nació el 5 de julio de 1990 en Mercedes, provincia de Buenos Aires. En su primera etapa en Colón fue una pieza clave del mediocampo que integró junto a Christian Bernardi y Rodrigo Aliendro, siendo parte del equipo que logró el histórico título de la Copa de la Liga Profesional 2021.

También formó parte del plantel que alcanzó la final de la Copa Sudamericana 2019, consolidándose como uno de los futbolistas más regulares y confiables, tanto por su rendimiento como por su compromiso dentro del campo de juego.

Su presente y el desafío que viene

En los últimos años, Lértora desarrolló su carrera en el fútbol mexicano. Viene de jugar en Querétaro FC, donde durante la temporada 2023/24 disputó 34 partidos y convirtió 3 goles. Previamente había tenido un paso por Tijuana, club en el que sumó 30 encuentros y anotó 2 tantos.

Con ese recorrido y experiencia internacional, el mediocampista regresa a Colón para asumir un rol protagónico. No solo aportará desde lo futbolístico, sino también como referente de un plantel que buscará recuperar identidad, competitividad y protagonismo en el camino al ascenso.

