Unión tiene fecha para el debut: 22 de enero ante Platense

Unión ya empieza a marcar en el calendario el inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026, luego de que se confirmaran los días y escenarios de sus tres primeros compromisos oficiales.

El equipo rojiblanco tendrá un arranque intenso, con dos partidos en el estadio 15 de Abril y una salida exigente al sur del Gran Buenos Aires, en una primera etapa que pondrá a prueba su preparación.

El debut será el jueves 22 de enero, cuando Unión reciba a Platense en Santa Fe. El encuentro marcará el inicio del camino tatengue en el torneo y también será uno de los partidos inaugurales de la nueva temporada. El rival no será uno más: el Calamar llega como vigente campeón del Torneo Apertura 2024, lo que le da un condimento especial al estreno.

La segunda fecha llevará al conjunto santafesino a jugar fuera de casa. El jueves 29 de enero visitará a Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez, en un cruce de alto nivel ante un equipo que viene de consagrarse en la última Copa Sudamericana y que se prepara para disputar la Copa Libertadores.

En la tercera jornada, Unión volverá a presentarse ante su público. El lunes 2 de febrero recibirá en el 15 de Abril a Gimnasia de Mendoza, uno de los equipos recientemente ascendidos a la máxima categoría. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos en Primera División.

Con este cronograma, el Tatengue ya tiene definido su arranque en el Apertura, en un inicio que combina rivales de peso, protagonismo en casa y el respaldo de su gente desde el primer partido.