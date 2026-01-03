Argentina dice presente en el Dakar 2026 con una delegación histórica

Argentina vuelve a tener una participación destacada en el Rally Dakar 2026, la competencia más exigente del automovilismo mundial, que se largó este sábado y se extenderá hasta el 17 de enero en los desiertos de Arabia Saudita.

Uno de los principales focos estará puesto en los hermanos salteños Benavides. Luciano continuará compitiendo en motos dentro de la categoría RallyGP, mientras que Kevin, bicampeón del Dakar en 2019 y 2023, afrontará un nuevo desafío al debutar en la categoría Challenger, dejando atrás las dos ruedas tras un 2025 marcado por accidentes.

Kevin Benavides correrá su primer Dakar en cuatro ruedas acompañado por el navegante Lisandro Sisterna, en un cambio significativo dentro de su carrera deportiva y del rally argentino reciente.

La edición 2026 será la séptima consecutiva que se dispute íntegramente en Arabia Saudita, luego de la salida del Dakar de Sudamérica en 2020.

En total, serán 20 los argentinos que tomarán parte de la competencia. En motos, además de Luciano Benavides, también estarán Leonardo Cola y Santiago Rostán en la categoría Rally2.

En la clase Ultimate, Bruno Jacomy participará como navegante del chileno Lucas Del Río, mientras que Juan Cruz Yacopini será la ausencia más resonante tras el grave accidente sufrido en Mendoza.

La categoría Challenger será la más numerosa para la delegación nacional. Allí se destacan los campeones vigentes Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, junto a Augusto Sanz y Puck Klaassen, David Zille y Sebastián Cesana, Fernando Acosta con Oscar Ral, Pablo Copetti y el propio Kevin Benavides.

También habrá presencia argentina en Side by Side, con Manuel Andújar junto a Andrés Frini, y la dupla integrada por Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi.

En las categorías especiales, Gastón Matarucco competirá como navegante en Dakar Classic, mientras que Benjamín Pascual dirá presente en Mission 1000, la división orientada al desarrollo de nuevas tecnologías.

El recorrido del Dakar 2026 tendrá un total de 7.994 kilómetros, de los cuales 4.900 serán cronometrados, distribuidos en 13 etapas —prólogo incluido— y una jornada de descanso en Riad.

Argentina llega a esta edición con un fuerte respaldo histórico. Entre los campeones nacionales figuran Marcos y Alejandro Patronelli, Manuel Andújar, Kevin Benavides en motos y la dupla Cavigliasso–Pertegarini.

Con experiencia, renovación y ambición, la delegación argentina buscará volver a ser protagonista en el exigente desierto saudí.

