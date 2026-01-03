Triunfazo del Aston Villa de “Dibu” Martínez para seguir protagonizando la Premier

Con una actuación sólida y el respaldo de su arquero argentino, el Aston Villa venció 3 a 1 al Nottingham Forest en Villa Park y quedó, al menos de manera momentánea, como escolta del Arsenal en la Premier League. Emiliano Martínez fue una de las figuras del partido, mientras que Emiliano Buendía y Nicolás Domínguez también dijeron presente.

El triunfo era clave para los Villanos y también para el Dibu, que logró redimirse tras sus flojas presentaciones frente a Tottenham y Arsenal. Más allá de los goles de Ollie Watkins —que abrió el marcador con un potente remate— y del doblete de John McGinn, el arquero campeón del mundo volvió a ser determinante bajo los tres palos.

Con el partido todavía 0-0, Martínez respondió de gran manera ante un remate de Omari Hutchinson, luego de una buena recuperación de Nico Domínguez. Además, se mostró firme para salir del área y cortar pelotazos profundos, una de las principales armas del Forest ante la defensa adelantada del Villa. Incluso, con el marcador 3-1, protagonizó una de sus clásicas voladas para sostener la ventaja.

El único gol que recibió llegó tras un mano a mano de Morgan Gibbs-White, que definió con sutileza picándola, una acción en la que poco pudo hacer el arquero argentino. Más allá de esa jugada, el balance fue muy positivo, sobre todo por su seguridad en los centros, un aspecto que había quedado en deuda en partidos anteriores y que esta vez resolvió con autoridad.

Con este resultado, Aston Villa alcanzó los 42 puntos y quedó segundo en la tabla, a tres del Arsenal, que aún debe disputar su encuentro. Además, el equipo de Birmingham sigue haciendo de su estadio una fortaleza: alcanzó las 11 victorias consecutivas como local, una racha que no se lograba desde 1914.

Presencia argentina en ambos equipos

Emiliano Buendía fue titular en el conjunto local y jugó 69 minutos. De menor a mayor, el mediocampista empezó a tomar protagonismo en el segundo tiempo, manejando los ataques y generando espacios en la defensa rival. Si bien no logró convertir, tuvo una actuación destacada.

En el Nottingham Forest, Nico Domínguez también fue titular y uno de los jugadores más activos. Antes del primer gol del Villa, fue clave en la generación de la jugada más clara de su equipo, que obligó a una gran intervención del Dibu. Con el correr del partido y los goles del local, fue perdiendo influencia y terminó siendo reemplazado sobre el final.

Aston Villa dejó atrás la dura derrota ante Arsenal y volvió a mostrar carácter y solidez. Con el Dibu Martínez como referente, el equipo se ilusiona con seguir peleando bien arriba en la Premier League.

