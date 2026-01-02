El "Pulga" Rodríguez no será tenido en cuenta y Colón le extendió la licencia

En un comienzo de temporada marcado por decisiones fuertes, Colón de Santa Fe confirmó que Luis Miguel “Pulga” Rodríguez no forma parte del proyecto futbolístico para este 2026, a pesar de ser una de las figuras más emblemáticas del club en los últimos años.

Es que el delantero, símbolo del título obtenido en 2021 y referente indiscutido para buena parte de la hinchada sabalera, tenía previsto presentarse el viernes junto al resto del plantel en el Predio 4 de Junio para el inicio de la pretemporada. Sin embargo, la Comisión Directiva le comunicó que se le extendía la licencia hasta el 15 de enero, una medida que permitirá ganar tiempo mientras se intenta encontrar una solución a su situación contractual, que se complica por el hecho de que Rodríguez tiene contrato vigente con el club hasta diciembre de 2026.

En las últimas semanas, el “Pulga” había entrenado de manera particular en su ciudad natal, Simoca (Tucumán), a la espera de definiciones sobre su futuro. Aunque su representante y la dirigencia mantuvieron conversaciones para intentar consensuar una salida, hasta el momento no hubo acuerdo entre las partes y las posiciones permanecen alejadas.

Una novela abierta en el fútbol sabalero

La decisión de excluir al Pulga de la planificación deportiva del entrenador Ezequiel Medrán y el director deportivo Diego Colotto refleja una clara intención del club por reinventar el plantel y apostar por nuevas piezas, en medio de una reestructuración general que también involucra otras decisiones de mercado.

Mientras tanto, la dirigencia sigue trabajando en el armado de la plantilla para la próxima temporada, y el caso de Rodríguez sigue siendo un capítulo sensible para los hinchas, que todavía aguardan definiciones sobre uno de los mayores ídolos recientes de Colón.