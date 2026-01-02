Unión presentó oficialmente a Santiago Zurbriggen como Director Deportivo

El Club Atlético Unión realizó este viernes la presentación oficial de Santiago Zurbriggen como Director Deportivo. A través del comunicado difundido, el club confirmó el regreso del exjugador rojiblanco a la vida institucional, esta vez en un rol clave dentro del área futbolística, con responsabilidades en la planificación y conducción del proyecto deportivo.

Desde Unión destacaron que Zurbriggen cuenta con una formación académica y profesional vinculada al fútbol, que incluye la Licencia PRO de Director Deportivo de la AFA, la licencia de entrenador de ATFA y estudios en Gestión Deportiva de CONMEBOL, antecedentes que respaldan su nueva función.

En el marco del inicio de la pretemporada en Casa Unión, Zurbriggen era presentado al plantel profesional este viernes por la tarde, dando comienzo formal a su trabajo junto al cuerpo técnico y los jugadores.

Además, la institución informó que el próximo lunes a las 11 horas se realizará una conferencia de prensa, donde el flamante Director Deportivo será presentado ante los medios y brindará detalles sobre los lineamientos de su gestión.

Con esta presentación oficial, Unión avanza en la conformación de su estructura deportiva de cara a la nueva temporada, apostando a una figura con conocimiento interno del club y experiencia en el ámbito profesional.