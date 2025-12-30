Los 50 clubes más valiosos del mundo: amplio dominio de la NFL y pocos equipos de fútbol

La revista Forbes publicó su listado anual con los equipos deportivos más valiosos del mundo y confirmó, una vez más, el dominio absoluto de la NFL, la liga de fútbol americano de los Estados Unidos. En la cima de la tabla se mantiene desde 2016 el histórico equipo de Dallas Cowboys, ahora con una valoración récord de 13.000 millones de dólares, lo que representa un aumento del 29% respecto al año anterior.

El podio lo completan los Golden State Warriors de la NBA, con 11.000 millones, y los Los Angeles Rams, también de la NFL, valorados en 10.500 millones de dólares. El top 5 lo cierran los New York Giants (10.100 millones) y los Los Angeles Lakers (10.000 millones), consolidando el dominio de las ligas estadounidenses.

Fútbol: menos presencia y menor valor

A pesar de su popularidad global, el fútbol europeo perdió terreno en la lista de este año. Solo cuatro clubes lograron mantenerse entre los 50 más valiosos: Real Madrid, Manchester United, Barcelona y Liverpool. En contraste, potencias como Manchester City, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain quedaron fuera del ranking, tras haber figurado en la edición 2024.

El Real Madrid ocupa el puesto 20 con una valoración de 6.750 millones de dólares, mientras que el Manchester United aparece en el puesto 24, empatado con los Tampa Bay Buccaneers de la NFL, con 6.600 millones. El Barcelona cae al puesto 42 (5.650 millones) y el Liverpool, que estaba 27° en 2024, baja al puesto 48, con una valoración de 5.400 millones de dólares.

La supremacía de la NFL

Entre los 50 equipos más valiosos, 30 pertenecen a la NFL, un dato que confirma el poder económico de la liga. A ellos se suman 12 franquicias de la NBA, 2 de la MLB, 2 de la Fórmula 1, y apenas 4 clubes de fútbol. También figuran Ferrari y Mercedes, los dos únicos equipos de Fórmula 1 presentes en el listado.

El New York Yankees, con 8.200 millones de dólares, es el equipo de béisbol más valioso del mundo, y se ubica en el puesto 10. En automovilismo, Ferrari alcanza los 6.500 millones (puesto 26) y Mercedes figura en el puesto 34 con 6.000 millones de dólares.

Los equipos deportivos más valiosos en 2025