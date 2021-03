Clemente: "Hay que tener planificación estratégica, no correr detrás de los problemas"

El presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional, Carlos Clemente criticó a la Municipalidad por la falta de organización en la prestación de los servicios públicos y aseguró que se debe tener "una planificación estratégica, no correr detrás de los problemas".

En la misma línea, Clemente sostuvo que la ciudad "está a la deriva en temas de servicios, obras y planificación" debido a que "se vive improvisando". Entre los servicios que presentan falencias enumeró las tareas de desmalezado, como así también la fumigación y el mantenimiento de espacios verdes. También destacó la existencia de "calles intransitables".

Respecto al último aspecto mencionado, indicó que uno de los que mayor preocupación genera en la ciudadanía. "Los vecinos de los barrios más alejados del centro son quienes más padecen el estado de abandono total que afecta a Santo Tomé", manifestó.

En cuanto a las problemáticas de los comercios, Clemente resaltó que este sector "viene siendo muy castigado en los últimos años y también necesita atención".

Por otro lado, consideró que "debe haber un sinceramiento de parte de muchos funcionarios en el compromiso con la ciudad", ya que "si ellos fallan, sus errores nos afectan a todos". "Cambiar algunos nombres, podría dar un rumbo más acertado y ejecutivo a la gestión actual", afirmó.

Momento crítico

"Cualquiera que no sea de la ciudad y esté de paso, ve el estado de las avenidas y puede imaginarse como están los barrios", reflexonó. Además resaltó que "si el Municipio no tiene capacidad de dar respuesta a estas situaciones en las calles troncales, mucho menos lo va a hacer en los barrios. La ciudad está atravesando un momento crítico".



"Ni siquiera tenemos limpieza; es cierto que todos tenemos que colaborar porque el Estado somos todos, pero quienes están en el gobierno ahora tienen que ocuparse de gobernar, ya no estamos en campaña electoral", manifestó el dirigente político.



Por último sostuvo: "Nosotros hemos presentado infinidad de notas con pedidos y con propuestas; pusimos y ponemos a disposición nuestros equipos técnicos. Pero, al igual que los vecinos, parece que quienes gobiernan ven una ciudad distinta".