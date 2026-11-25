En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, organizaciones feministas, sociales y personas autoconvocadas marcharon este miércoles por las calles de la ciudad de Santa Fe para exigir respuestas del Estado y la Justicia frente a la violencia de género.

Bajo las consignas “Paren de matarnos” y “Ley de emergencia en violencia de género ya”, la movilización convocada por Ni Una Menos tuvo como principales ejes el reclamo por mayores recursos y políticas públicas de prevención, protección y acompañamiento a las víctimas, ante la preocupación de las organizaciones por el recrudecimiento de las violencias.

La concentración comenzó a las 17.30 horas frente al Palacio Municipal. Desde allí, las columnas de manifestantes recorrieron las calles céntricas de la capital provincial, pasando por la Legislatura hasta llegar a la Plaza 25 de Mayo, frente a Casa de Gobierno.

Minutos después de las 19 comenzó la lectura de documentos, en los que las organizaciones expresaron sus cuestionamientos a las políticas estatales. “Toda violencia de género es política, porque excede el ámbito privado e individual. Por eso es sistémica, porque se asienta en las relaciones de poder desiguales y en la falta de garantía de los derechos humanos”, señalaron.

Por su parte, Liliana Loyola, referente de Ni Una Menos y titular de la ONG Generar, advirtió sobre el retroceso y el desfinanciamiento de las políticas públicas destinadas a prevenir las violencias y acompañar a las víctimas. También cuestionó la reducción de las estructuras estatales, el funcionamiento de las líneas telefónicas 144 y 145 y la eliminación del programa Acompañar.

La referente insistió en la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, la educación sexual integral y la aplicación de la Ley Micaela en todos los poderes del Estado.

El Gobierno provincial cuestionó a la Justicia por el uso de las tobilleras electrónicas

En paralelo a la movilización, el Gobierno de Santa Fe cuestionó al Poder Judicial por la baja utilización de las tobilleras electrónicas duales, destinadas a reforzar la protección de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género.

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, informó que solo 54 de los 200 dispositivos adquiridos por la Provincia se encuentran en funcionamiento, lo que representa el 27% del equipamiento disponible. La funcionaria cuestionó que los magistrados continúen priorizando las restricciones perimetrales tradicionales por sobre los dispositivos electrónicos.

En el mismo sentido, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, sostuvo que las restricciones perimetrales no siempre resultan suficientes para garantizar la protección de las víctimas y planteó la necesidad de evaluar el riesgo de cada situación.

El Ejecutivo provincial impulsa un proyecto de ley de prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género, que ya cuenta con media sanción del Senado. La iniciativa contempla que la utilización de dispositivos duales pase a ser la regla y no la excepción, además de establecer un sistema provincial de evaluación del riesgo.