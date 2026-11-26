Por Santotomealdía



La Municipalidad informó que a partir de este viernes 27 de noviembre quedará interrumpida la circulación en ambos sentidos de avenida 7 de Marzo, en el tramo comprendido entre Macía y Mariano Candioti, debido a las obras vinculadas con la construcción del nuevo puente.

Las modificaciones en el tránsito comenzarían a regir desde primera hora de la mañana, según lo comunicado por la empresa encargada de los trabajos. El nuevo esquema contempla cambios en el recorrido de ingreso a nuestra ciudad desde Santa Fe, modificaciones en el sentido de circulación de calle Candioti y restricciones en calle Falucho.

Cómo circular hacia Santa Fe Para los conductores que se dirijan hacia la capital provincial, se mantendrá el esquema de desvíos vigente. Quienes circulen por avenida 7 de Marzo deberán girar a la derecha por calle Macía hasta Colón, donde deberán doblar a la izquierda para luego acceder al Puente Carretero a través de calle Mitre.

Cómo será el ingreso a nuestra ciudad

Debido a los trabajos que se realizarán sobre ambas calzadas de avenida 7 de Marzo, los conductores que ingresen a nuestra ciudad desde Santa Fe por el Puente Carretero deberán girar a la izquierda en calle Mariano Candioti.

En el marco de estas modificaciones, calle Candioti pasará a tener sentido único de circulación de norte a sur, desde avenida 7 de Marzo hasta Juan de Garay.

Restricciones en Falucho

Por otra parte, el Municipio informó que la cortada Falucho, al norte de avenida 7 de Marzo, quedará impedida de ingreso y egreso. Ante esta situación, las autoridades municipales solicitaron a los vecinos del sector que dispongan sus vehículos en arterias paralelas.