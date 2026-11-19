El senador nacional Marcelo Lewandowski cuestionó la política del Gobierno hacia las personas con discapacidad y los jubilados, y sostuvo que ambos grupos son tratados como una carga económica. “Este Gobierno considera un gasto a los dos sectores. Les quitan los remedios y dan miserias para que subsistan. Consideran que aquel que no produce es un gasto que no tiene que sostener el resto de la sociedad”, afirmó.

Lewandowski remarcó que el tratamiento del fortalecimiento del sistema de discapacidad es fruto de la lucha de familias, prestadores e instituciones frente al sufrimiento provocado por el Gobierno. Recordó los vetos, atrasos en los pagos, bajas irregulares, el desfinanciamiento y las investigaciones por corrupción en el área. “Cuando no hay voluntad política, por más cantidad de leyes que sancionemos, siempre van a encontrar el atajo para trabar a todo este sector al que vienen haciendo sufrir”, advirtió.

El senador sostuvo que las decisiones económicas no pueden ignorar la realidad de quienes más necesitan apoyo. Recuperó las palabras del papa León XIV en el Cottolengo Don Orione y apeló a la empatía frente a la discapacidad. “Hay que tener empatía, corazón y bondad en el alma. No hay que mirar los números de la economía como una planilla de Excel, de lo que uno suma y de lo que uno resta”, expresó.

Lewandowski confirmó su acompañamiento a la Ley, aunque desconfió de la voluntad del Ejecutivo para aplicarla y garantizar su financiamiento. “Vamos a dar este voto de confianza para ver si finalmente aplican la ley”. Y concluyó: “Si nos votaron para estar en un lugar público, en representación de nuestro pueblo, es para que intentemos que la gente cada vez viva un poquito mejor. Hay que dejar lugar a aquellos que tienen más empatía, sobre todo, por los que más sufren y más los necesitan”.