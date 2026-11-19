La explosión ocurrida en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, dejó una segunda víctima fatal. Se trata de un operario de Metrogas, de 44 años, que permanecía internado con quemaduras en casi todo el cuerpo desde el estallido del viernes pasado. La muerte fue confirmada por la empresa, que expresó su pesar por la pérdida de uno de sus trabajadores.

El hombre se encontraba entre las personas que resultaron heridas mientras se realizaban tareas de renovación de la red de gas. Según trascendió, tenía una extensa trayectoria en la compañía, a la que había ingresado en 2007. Con su fallecimiento, ya son dos las personas que murieron como consecuencia del siniestro, que además dejó 30 heridos.

El estallido se produjo a las 10:52 en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, frente a una fiambrería y en un sector comercial de gran circulación. La explosión provocó incendios en varios locales de la zona, sobre las calles Beltrán e Hipólito Yrigoyen, y obligó a evacuar el área. Bomberos voluntarios de distintos municipios participaron del operativo.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, una máquina tuneladora utilizada por la empresa tercerizada Exgadet dañó un caño de distribución de gas a las 9:44, mientras se desarrollaban trabajos de renovación de la red. La rotura provocó una fuga que se mantuvo activa durante varias horas y que recién pudo ser controlada a la mañana siguiente.

Tras el siniestro, también se había informado sobre personas desaparecidas. Sin embargo, durante los rastrillajes una de ellas fue encontrada desorientada por personal de seguridad, mientras que el otro aviso resultó ser una falsa alarma familiar. Ya no hay personas desaparecidas vinculadas con el episodio.

La investigación y las pericias

La causa busca establecer cómo se produjo la explosión y determinar si existieron responsabilidades penales. En el expediente interviene la UFI N° 6 descentralizada, a cargo de la fiscal Yanina Estévez. La calificación judicial se mantiene como incendio o estrago culposo seguido de muerte.

Por otra parte, fuentes judiciales indicaron que la autopsia del operario fallecido se realizará en la Morgue Judicial de la Nación, debido a la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2. En cuanto a la primera víctima fatal, el martes se informó que se habían iniciado pericias de ADN para establecer su identidad, a partir de muestras remitidas al laboratorio de Junín.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad también inició de oficio peritajes técnicos para esclarecer las circunstancias del episodio. Entre la documentación solicitada figuran los planos de la red y la ubicación de la rotura, los detalles de los trabajos que se realizaban, los registros de odorización del gas y las medidas adoptadas para asegurar el área afectada.

El organismo también requirió constancias del Plan de Prevención de Daños, información sobre el seguimiento de la obra y antecedentes de incidentes registrados durante el año. Según comunicó, buscará reconstruir lo ocurrido, determinar eventuales responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. Los resultados serán puestos a disposición de la Justicia.

El mensaje de Metrogas

A través de un comunicado, Metrogas confirmó la muerte de su empleado y expresó su acompañamiento a la familia, a los compañeros de trabajo y a las personas que continúan internadas.

"Es un día muy triste para todos nosotros en la empresa. Nuestro compañero falleció esta madrugada. Tenía 44 años, una extensa trayectoria en la compañía y era una persona muy querida y valorada por quienes compartieron años de trabajo con él", señaló la firma.

Además, indicó que desde el momento del accidente brinda asistencia a los familiares de las víctimas y a los trabajadores afectados. También informó que puso a disposición apoyo psicológico para quienes lo necesiten.

En el mensaje, la empresa pidió respeto hacia sus empleados y destacó que atraviesan una situación de profundo dolor por la pérdida de un compañero. "Detrás de cada uniforme hay personas que hoy sufren la pérdida de un compañero y amigo, y merecen ser acompañadas y respetadas", expresó.