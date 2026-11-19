El Gobierno consiguió avanzar en el Senado con su proyecto de reforma electoral, después de introducir cambios para reunir el respaldo de los bloques aliados. El dictamen de mayoría obtuvo once firmas en la Comisión de Asuntos Constitucionales y dejó a la iniciativa en condiciones de llegar al recinto, donde el oficialismo buscará aprobar una serie de modificaciones que alcanzan a las candidaturas, el sistema de votación, las campañas y la representación política.

El cambio más inmediato está vinculado con las PASO: el proyecto propone suspenderlas para las elecciones de 2027, aunque no eliminarlas definitivamente. Si se convierte en ley, los partidos ya no tendrán que organizar primarias abiertas para definir a sus candidatos nacionales en esos comicios. Cada fuerza resolverá las postulaciones de acuerdo con sus cartas orgánicas y reglamentos internos. De esta manera, las disputas por las candidaturas se trasladarán a los mecanismos propios de cada espacio, sin la instancia electoral en la que actualmente también puede participar la ciudadanía.

La negociación en el Senado también modificó uno de los puntos que más diferencias había generado: las listas colectoras. El texto original permitía que distintas listas legislativas acompañaran a un mismo candidato presidencial, pero Patricia Bullrich aceptó retirar ese mecanismo para conseguir el apoyo necesario. El dictamen establece así que cada candidatura estará vinculada a una sola lista, bajo el criterio de "un ciudadano, un voto". También se mantiene el sistema proporcional D'Hondt para la distribución de las bancas.

Cambios en la Boleta Única y el financiamiento de las campañas

La reforma incorpora modificaciones a la Boleta Única de Papel (BUP). Entre ellas, contempla la inclusión de fotografías de los principales candidatos y agrega una opción para votar por una lista completa. Con una sola marca, el elector podrá elegir a todos los postulantes de una misma fuerza política, aunque seguirá teniendo la posibilidad de seleccionar candidatos de distintos partidos para cada categoría mediante el corte de boleta.

En cuanto a la publicidad electoral, el dictamen establece una reducción del 50% de los espacios gratuitos que los medios de radio y televisión deben ceder durante las campañas. El proyecto original proponía eliminar esas franjas, pero el oficialismo aceptó mantener una parte de la pauta sin costo. También se conserva el límite del 2% para los aportes privados a las campañas, en lugar de avanzar con una flexibilización mayor del régimen de financiamiento.

Otro de los capítulos centrales es la incorporación de Ficha Limpia. La iniciativa establece que no podrán competir por cargos electivos nacionales las personas condenadas por delitos dolosos cuya sentencia haya sido confirmada en segunda instancia, bajo determinadas condiciones y plazos. La restricción también alcanzará a ciertos cargos partidarios y funciones dentro de la administración pública. La Cámara Nacional Electoral deberá crear un registro público con las personas alcanzadas por estas inhabilitaciones.

Parlasur, debates presidenciales y veda electoral

El proyecto también modifica la forma de elegir a los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur (Parlasur). En lugar de ser votados directamente por la ciudadanía, los 24 representantes correspondientes a los distritos provinciales serán designados por las respectivas legislaturas. Los otros 19, que representan al distrito nacional, se distribuirán entre el Congreso: 12 serán elegidos por la Cámara de Diputados y siete por el Senado.

En relación con los debates presidenciales, la propuesta modifica el régimen vigente y establece su obligatoriedad únicamente para una eventual segunda vuelta electoral. De esta manera, los candidatos ya no estarían obligados a participar de un debate antes de la primera vuelta.

También se flexibilizan las restricciones de la veda electoral. El dictamen habilita determinadas actividades comerciales, culturales, deportivas y sociales durante la jornada de votación, que actualmente están alcanzadas por prohibiciones. El Gobierno plantea que algunas de esas limitaciones quedaron desactualizadas, aunque el proyecto no elimina todas las restricciones previstas para los días de elecciones.

Por último, la reforma habilita la afiliación digital a los partidos políticos, mediante herramientas electrónicas y sistemas de identificación biométrica. Además, establece nuevas disposiciones para los distritos que decidan realizar sus elecciones provinciales y municipales en simultáneo con las nacionales. En esos casos, podrán adherir al uso de la Boleta Única de Papel para incluir las distintas categorías en una misma papeleta, bajo las condiciones previstas en el proyecto.

La iniciativa todavía debe ser tratada por el pleno del Senado y, si obtiene media sanción, deberá pasar a la Cámara de Diputados. El oficialismo apunta a debatirla el jueves 26 de noviembre, aunque los cambios propuestos no entrarán en vigencia hasta que el Congreso complete su aprobación y el proyecto se convierta en ley.