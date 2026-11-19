Los presidentes Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin protagonizaron este jueves una cumbre trilateral en China, en un encuentro que reunió a los líderes de Estados Unidos, China y Rusia para abordar algunos de los principales conflictos y desafíos de la agenda internacional. El desarme nuclear, la guerra entre Rusia y Ucrania y las relaciones entre las grandes potencias estuvieron entre los asuntos centrales de la conversación.

La reunión se desarrolló en el complejo Kylin Villa, en la ciudad de Shenzhen, al sudeste de China, y se extendió durante una hora y media. La convocatoria tuvo lugar en paralelo a las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y constituyó una instancia de diálogo directo entre los mandatarios de las tres principales potencias involucradas en las discusiones sobre el equilibrio estratégico mundial.

Aunque los tres gobiernos llegaron con prioridades diferentes, el encuentro abrió un espacio para intercambiar posiciones sobre cuestiones de seguridad internacional y los vínculos diplomáticos. Desde Washington, la Casa Blanca describió la reunión como un primer acercamiento exploratorio para analizar posibles reducciones de los arsenales nucleares, aunque descartó que puedan alcanzarse acuerdos concretos en el corto plazo.

China, como anfitrión, destacó el valor de la cumbre para la estabilidad internacional. La administración de Xi Jinping puso el acento en la posibilidad de fortalecer el entendimiento entre las potencias y contribuir a un escenario de mayor previsibilidad en las relaciones globales.

Desde Moscú, en tanto, el Kremlin había anticipado que uno de los objetivos sería discutir alternativas para recomponer los vínculos entre los principales actores internacionales. El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov señaló antes de la reunión que también se analizaría el papel que pueden desempeñar los tres países en la construcción de un equilibrio mundial.

La guerra en Ucrania y las tensiones diplomáticas completaron una agenda marcada por los desafíos de seguridad y la relación entre Washington, Beijing y Moscú. El encuentro reunió en una misma mesa a los líderes de tres países con intereses estratégicos y posiciones diferentes, en un contexto internacional atravesado por conflictos y disputas geopolíticas.