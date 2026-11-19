Por Santotomealdía



El río Salado alcanzó este jueves los 5,87 metros en nuestra ciudad, de acuerdo con los datos publicados por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la UNL. La medición, realizada a las 00:00, indica que el nivel aumentó dos centímetros durante las últimas 24 horas, por lo que la crecida continúa, aunque a un ritmo considerablemente menor al registrado días atrás.

El nuevo registro confirma que el Salado mantiene una tendencia de crecimiento lento, después de haber subido apenas un centímetro durante la jornada del miércoles. Actualmente, el río se encuentra 1,17 metros por encima de la alerta técnica, establecida en 4,70 metros. Si bien la desaceleración de los últimos días es una señal de estabilización, todavía no puede asegurarse que haya alcanzado su altura máxima.

La evolución reciente muestra una marcada reducción en la velocidad de la crecida. Luego de jornadas en las que se registraron incrementos de hasta 14 y 15 centímetros diarios, el nivel comenzó a aumentar de manera más moderada: seis centímetros el martes, uno el miércoles y dos este jueves.

En otros puntos de la cuenca, los registros presentan comportamientos diferentes. En San Justo, el Salado bajó seis centímetros y se ubicó en 5,44 metros, mientras que en Emilia descendió siete centímetros, hasta los 1,78 metros. En Tostado también se registró una disminución de tres centímetros, con una altura actual de 3,78 metros.

En cambio, en Recreo el río subió cinco centímetros y alcanzó los 2,97 metros, mientras que en Paso de las Piedras aumentó tres centímetros, hasta los 3,18 metros. Por su parte, el río Calchaquí permaneció estacionario en Calchaquí, con una altura de 2,24 metros. Estas diferencias reflejan que la evolución de los niveles no es uniforme a lo largo de la cuenca.

En este contexto, la atención continúa puesta en la evolución del Salado durante los próximos días, especialmente en los sectores ribereños de nuestra ciudad afectados por el avance del agua. Aunque las últimas mediciones muestran una desaceleración de la crecida, será necesario observar nuevos registros para determinar si el río comienza a estabilizarse o si todavía quedan pequeños incrementos por delante.