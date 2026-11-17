La crecida del río Coronda continúa afectando a los barrios del sur de Sauce Viejo, donde el agua avanzó sobre calles y terrenos privados, especialmente en los sectores más cercanos a la costa. En las últimas horas, el río cubrió parte de calle Méjico, en barrio Las Delicias, e ingresó a propiedades de una zona caracterizada por la presencia de casas quintas.

Los barrios Las Delicias y Tembe Iporá son los más comprometidos por el avance del agua. Ante esta situación, varios vecinos comenzaron a colocar bolsas de arena para intentar impedir que el agua ingrese a las viviendas. Pese a las complicaciones que genera la crecida, hasta el momento no se registran personas evacuadas.

El río Coronda, que constituye la continuidad del Salado aguas abajo de nuestra ciudad, presenta niveles elevados que afectan principalmente a los sectores ubicados entre la ruta nacional 11 y la costa. En esas zonas, el agua ya alcanzó distintos terrenos, lo que obliga a mantener un seguimiento permanente de su evolución.

La situación del arroyo Los Padres

Otro de los puntos bajo observación en Sauce Viejo es el arroyo Los Padres, cuyo nivel también se encuentra elevado. Si bien el agua avanzó sobre sectores que habitualmente permanecen secos, por el momento no se registra una situación de riesgo inminente para los barrios ubicados en sus inmediaciones.

De acuerdo con la última medición informada, el agua se encontraba a 83 centímetros de la base del puente. El registro permaneció estable durante las últimas 48 horas, después de que el arroyo alcanzara su nivel máximo el domingo.

Mientras tanto, continúa el seguimiento de la crecida tanto del río Coronda como del arroyo Los Padres. Los vecinos mantienen las medidas preventivas ante posibles variaciones en los niveles del agua, aunque hasta el momento no hay evacuados en Sauce Viejo.