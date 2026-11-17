El índice de precios mayoristas aumentó un 1,6% en octubre, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El resultado marcó una desaceleración respecto de septiembre, cuando el indicador había registrado una suba del 3,2%.

De acuerdo con el informe oficial, el incremento acumulado durante los primeros diez meses de 2026 llegó al 24,8%, mientras que la variación interanual se ubicó en 29,8%.

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que mide la evolución de los valores de los productos nacionales e importados que se comercializan en el mercado interno, mostró comportamientos diferentes según el origen de los bienes. Los productos nacionales subieron un 1,6%, mientras que los importados registraron un aumento del 0,9%.

Dentro de los productos elaborados en el país, los manufacturados tuvieron un incremento del 1,8% y los primarios, del 1,1%. En tanto, la energía eléctrica no presentó variaciones durante octubre.

El INDEC también difundió los resultados de otros indicadores del sistema mayorista. El Índice de Precios Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto de los impuestos, avanzó un 1,5% en el mes, acumuló un 24% en lo que va del año y alcanzó una variación interanual del 28,3%.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que refleja la evolución de los valores de la producción local sin contemplar impuestos, también registró una suba mensual del 1,5%.

Tras la publicación de los datos, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, destacó la desaceleración del indicador mayorista. A través de sus redes sociales, el funcionario comparó el resultado de octubre con el 3,2% de septiembre y atribuyó la evolución de los precios al impacto de las políticas fiscales y monetarias del Gobierno.