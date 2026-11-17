Por Santotomealdía



El río Salado continúa creciendo en nuestra ciudad y alcanzó este martes 17 de noviembre una altura de 5,84 metros, de acuerdo con los registros oficiales difundidos por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral. La nueva medición representa un incremento de seis centímetros respecto del lunes.

Con este registro, el Salado se mantiene 1,14 metros por encima del nivel de alerta técnica, establecido en 4,70 metros. Se trata de un umbral que requiere la coordinación de los organismos técnicos para atender una posible emergencia, aunque su superación no implica necesariamente una situación de inundación generalizada.

Los datos corresponden a la medición realizada a las 00:00 de este martes, a través de la Red del Sistema de Alerta de la cuenca del río Salado, dependiente de organismos provinciales vinculados con la gestión de los recursos hídricos.

El comportamiento del río en otros puntos de la cuenca presenta diferencias. En Tostado, la altura descendió ocho centímetros y se ubicó en 3,80 metros, mientras que en Paso de las Piedras se registró una bajante de nueve centímetros, hasta alcanzar los 3,17 metros.

En cambio, otras estaciones continúan mostrando aumentos. En San Justo, el Salado llegó a 5,59 metros, con una suba de tres centímetros; en Emilia alcanzó 1,75 metros, con un incremento de diez centímetros; y en Recreo se ubicó en 2,90 metros, cuatro centímetros por encima del registro anterior.

Por su parte, el arroyo Cululú presentó una disminución de 14 centímetros y registró una altura de 0,47 metros. La evolución dispar de los niveles en distintos sectores de la cuenca hace necesario continuar con el seguimiento de las mediciones para conocer cómo se desarrollará la crecida en nuestra ciudad.

Mientras tanto, el Salado permanece por encima del umbral de alerta técnica, en un contexto que requiere mantener la vigilancia sobre su evolución. Los registros disponibles permiten confirmar que el río sigue creciendo, pero no establecen todavía cuándo podría alcanzar su nivel máximo ni comenzar a descender.