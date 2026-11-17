Un adolescente menor de 18 años fue aprehendido durante la noche del lunes en nuestra ciudad, en el marco de un procedimiento policial relacionado con el robo de una motocicleta Honda Wave. El operativo estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico y se desarrolló en inmediaciones de Iriondo y Arenales.

Según la información policial, la intervención comenzó a partir de un aviso del sistema de emergencias 911, que alertó sobre la sustracción de una motocicleta en la zona de Azcuénaga y General López. Durante el operativo, los efectivos observaron a dos personas que circulaban en un rodado de características similares al denunciado.

Al impartir la voz de alto, uno de los ocupantes habría arrojado la motocicleta al suelo y escapado hacia un terreno baldío. Los uniformados iniciaron su seguimiento y finalmente lograron aprehender al adolescente.

Tras el procedimiento, se dio intervención a la Fiscalía de Menores, a cargo del fiscal Francisco Ceccini, mientras que las actuaciones continuaron en la Comisaría 12ª, con conocimiento de la Fiscalía en turno.