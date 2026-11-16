El Gobierno nacional anunció que el Sector Público Nacional (SPN) registró en octubre un superávit financiero de $1,57 billones, en un resultado que se mantiene en línea con el objetivo de equilibrio de las cuentas públicas acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el desempeño de noviembre y diciembre será determinante para establecer si la administración de Javier Milei logra cumplir la meta fiscal prevista para todo el año.

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que el saldo financiero positivo alcanzó los $1.578.627 millones, lo que representó un incremento interanual del 204,9%. Por su parte, el resultado primario —que no contempla el pago de intereses de la deuda— fue de $1.931.156 millones. Los intereses netos abonados durante el mes sumaron $352.530 millones.

Según los datos difundidos por el funcionario, los ingresos totales del Estado crecieron un 31,2% respecto de octubre del año pasado, mientras que los gastos primarios aumentaron un 23,6%. La diferencia entre ambas variaciones permitió sostener el saldo positivo de las cuentas públicas.

Dentro de las partidas sociales, Caputo destacó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentó un 2,2% en términos reales frente al mismo mes de 2025, mientras que las jubilaciones y pensiones registraron una mejora real del 2,1%.

No obstante, al comparar los desembolsos de septiembre y octubre, todas las principales categorías del gasto mostraron una reducción nominal. Las prestaciones sociales pasaron de $9 billones a $8,9 billones; los subsidios económicos, de $1,2 billones a $1,1 billones; y los gastos de funcionamiento y otros, de $2,4 billones a $2,3 billones.

También disminuyeron las transferencias, que bajaron de $249.000 millones a $203.000 millones, y los fondos destinados a las universidades, que pasaron de $538.000 millones a $489.000 millones. En la misma línea, los gastos de capital registraron recortes en áreas como energía, transporte, educación, vivienda y agua potable y saneamiento.

La meta fiscal y el acuerdo con el FMI

Con el resultado de octubre, el Sector Público Nacional acumuló en los primeros diez meses del año un superávit primario equivalente a aproximadamente el 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo con las cifras presentadas por Caputo. Ese es el objetivo anual comprometido con el FMI.

De todos modos, el resultado definitivo dependerá de lo que ocurra en los dos últimos meses del año, especialmente en diciembre, cuando suele producirse un incremento estacional del gasto por el pago del medio aguinaldo. El desafío será sostener el saldo positivo y alcanzar el objetivo previsto para el cierre del ejercicio.

El Gobierno ya había registrado un desvío durante el primer semestre, cuando no logró alcanzar por un margen reducido la meta fiscal establecida para ese período. El objetivo era obtener un superávit primario del 0,7% del PBI, pero el resultado quedó 0,6 puntos porcentuales por debajo de lo previsto, en parte por la postergación del pago del impuesto a las Ganancias de personas humanas.

A pesar de ese incumplimiento, el equipo económico consiguió la aprobación técnica de la tercera revisión del acuerdo con el organismo internacional. Ese aval habilita un desembolso de 1.000 millones de dólares, cuya autorización final depende del tratamiento del directorio del FMI y que el Gobierno espera para diciembre.

A las cuentas públicas también podrían impactar las medidas anunciadas por Caputo para aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas. Entre ellas se encuentran la suspensión de embargos hasta mayo de 2027, la ampliación de los planes de facilidades de pago para deudas vencidas hasta el 31 de octubre y la posibilidad de utilizar la totalidad de los saldos a favor para cancelar obligaciones aduaneras. No todas estas disposiciones se encuentran todavía en vigencia.

En paralelo, la evolución de la recaudación estará vinculada al nivel de actividad económica. En una entrevista con Radio Mitre, el ministro aseguró que la economía comenzó a recuperarse desde agosto y manifestó su expectativa de que esa tendencia continúe durante los próximos meses. También atribuyó el retraso de la recuperación que esperaba a factores externos, como la guerra en Medio Oriente, y a la incertidumbre política.

Por último, Caputo vinculó el resultado de octubre con las previsiones oficiales para el próximo año. "El dato del mes es consistente con el resultado incluido para este año en el Proyecto de Presupuesto 2027", sostuvo, y señaló que las proyecciones contemplan el aumento estacional del gasto que suele producirse en diciembre.