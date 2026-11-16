El Salado subió otros seis centímetros y alcanzó los 5,78 metros

El río Salado alcanzó este lunes 16 de noviembre una altura de 5,78 metros en nuestra ciudad, según los registros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral. La nueva medición, realizada a la medianoche, marca un aumento de seis centímetros respecto del domingo, cuando el nivel era de 5,72 metros.

En los últimos cuatro días, el Salado acumuló una suba de 37 centímetros, desde los 5,41 metros registrados el jueves. Aunque el río continúa creciendo, el incremento de las últimas 24 horas fue menor que el observado entre el sábado y el domingo, cuando había aumentado ocho centímetros.

La altura actual se encuentra 1,08 metros por encima de la alerta técnica, establecida en 4,70 metros para la estación de nuestra ciudad. Este umbral indica la necesidad de coordinación entre los organismos técnicos ante una posible emergencia, pero no constituye por sí mismo un nivel de evacuación.

En otras estaciones de la cuenca se registraron comportamientos diferentes. Mientras que San Justo presentó una suba de ocho centímetros, en Recreo el nivel descendió un centímetro y en Emilia bajó dos. También se observaron descensos en Tostado y Paso de las Piedras.

Los datos corresponden a la Red del Sistema de Alerta de la cuenca del río Salado, publicados por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, a partir de las mediciones oficiales realizadas a las 00:00 de este lunes.