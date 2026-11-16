Deportes — 16.11.2026 —
Colón tiene en la mira a Deportivo Morón para los cuartos de final del Reducido
El Sabalero se prepara para disputar la próxima instancia, luego de eliminar a Midland. La serie comenzará en el Brigadier López y se definirá en la cancha del Gallito, con ventaja deportiva para el equipo de Buenos Aires.
Colón ya piensa en Deportivo Morón como su próximo rival en el Reducido de la Primera Nacional 2026. Luego de eliminar a Midland con un triunfo por 1-0 en el estadio Brigadier López, el Sabalero se prepara para disputar los cuartos de final en busca del segundo ascenso a Primera División.
El cruce todavía está pendiente de confirmación oficial, debido a que el partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú, correspondiente a los octavos de final, fue suspendido cuando el conjunto chubutense ganaba 3-1 y aguarda una resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA. Todo hace prever que se mantendrá ese resultado, avanzará Madryn y Colón se medirá con Deportivo Morón. En cambio, si el Tribunal resolviera eliminar al equipo patagónico, el Sabalero subiría un puesto en la tabla general y su rival sería Gimnasia de Jujuy.
No obstante, el escenario más probable es que el equipo santafesino tendrá como adversario al Gallito, que consiguió su clasificación tras empatar 1-1 con Colegiales y avanzar gracias a la ventaja deportiva. Deportivo Morón terminó tercero en la tabla general del Reducido, mientras que Colón quedó sexto, luego de la eliminación de Ferro.
La serie se jugará a dos partidos, con ida en el Brigadier López y revancha en el estadio de Morón. El conjunto bonaerense tendrá la ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado en la fase regular: si el resultado global queda igualado después de los dos encuentros, será el Gallito el que avance a semifinales.
Los cuartos de final tienen como fechas tentativas los fines de semana del 21 y 28 de noviembre, aunque el cronograma todavía debe ser confirmado oficialmente.
Cómo sigue el Reducido
Además de Colón y Deportivo Morón, los cruces previstos para los cuartos de final son Tristán Suárez ante Gimnasia y Tiro de Salta, Atlanta frente a Ciudad de Bolívar y Deportivo Madryn contra Gimnasia de Jujuy.
Tristán Suárez se incorporó a esta instancia luego de perder 3-1 ante Godoy Cruz en la final por el primer ascenso. Por su parte, los equipos que superaron los octavos fueron Colón, Atlanta, Ciudad de Bolívar, Gimnasia de Jujuy, Deportivo Morón y Gimnasia y Tiro de Salta.
Una vez definidos los cuatro semifinalistas, los equipos volverán a ordenarse según la tabla general para establecer los cruces. Las semifinales también se disputarán en partidos de ida y vuelta, con ventaja deportiva y localía en la revancha para el equipo mejor ubicado. Las fechas previstas son el 2 y el 5 de diciembre.
La final por el segundo ascenso está programada para el 12 y el 19 de diciembre. En esa instancia no habrá ventaja deportiva: si los dos equipos terminan igualados en el resultado global, el ascenso a la Liga Profesional 2027 se definirá mediante una serie de penales.