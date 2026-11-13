Cuánto cobran los pilotos de la Fórmula 1: Colapinto aparece en el fondo de la lista

Franco Colapinto figura entre los pilotos que menos cobran en la temporada 2026 de la Fórmula 1, de acuerdo con un relevamiento del portal especializado SalaryLeaks. El argentino percibiría un salario fijo de 1,5 millones de dólares por año en Alpine, una cifra que lo ubica en el último puesto de la nómina, junto con el británico Oliver Bearman. Por encima de ellos aparece el debutante Arvid Lindblad, con un millón de dólares.

La estimación contempla el monto establecido en los contratos, pero no incluye los ingresos por patrocinios personales. Además, en el caso del piloto argentino, el acuerdo con Alpine podría elevar sus ganancias hasta los 2 millones de dólares mediante premios por rendimiento.

La diferencia con su compañero de equipo, Pierre Gasly, es considerable. El francés ocupa el octavo lugar del listado, con un salario base de 12 millones de dólares, que podría alcanzar los 15 millones si cumple determinados objetivos. Gasly, de 30 años, tiene contrato con Alpine hasta 2028, mientras que Colapinto tiene asegurada su continuidad en la escudería para 2027.

Verstappen encabeza la lista y Hamilton ocupa el segundo lugar

En el extremo opuesto de la clasificación aparece Max Verstappen, quien lidera ampliamente el ranking con un salario fijo estimado en 110 millones de dólares. Con los bonos por rendimiento, sus ingresos podrían superar los 135 millones.

El segundo puesto corresponde a Lewis Hamilton, de Ferrari, con 50 millones de dólares anuales y la posibilidad de llegar a los 70 millones mediante bonificaciones. El podio lo completa George Russell, de Mercedes, con un ingreso de 40 millones.

Entre los otros nombres destacados aparecen Charles Leclerc, con 34 millones, y Lando Norris, campeón de 2025, con un salario de 25 millones. Fernando Alonso y Oscar Piastri comparten una remuneración estimada de 20 millones de dólares.

Una particularidad del relevamiento es la posición de Andrea Kimi Antonelli. El joven piloto de Mercedes percibe unos 4 millones de dólares, con posibilidad de alcanzar los 9 millones por objetivos. Según el informe, ocupa el puesto 16 de la nómina salarial, pese a haberse consagrado campeón de la categoría cuatro Grandes Premios antes del cierre de la temporada.