Alejandra Chena, sobre el Código de Ordenamiento Urbano: "Tenemos que volver a abrir al diálogo"

Por Santotmealdía



La concejala Alejandra Chena, representante del bloque socialista dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe, sostuvo que el Concejo Municipal debe abrir nuevas instancias de participación ciudadana antes de aprobar el Código de Ordenamiento Urbano. Tras la reunión con funcionarios y técnicos municipales, afirmó: "Tenemos que volver a abrir al diálogo", y consideró necesario que vecinos, instituciones y profesionales puedan opinar sobre el texto definitivo del proyecto.

Chena también se manifestó en contra de una aprobación apresurada, aunque aclaró que no pretende demorar innecesariamente la reforma. "No estoy de acuerdo que sea un tratamiento express, pero tampoco dilatarlo", expresó. En ese sentido, remarcó que "lo mejor va a ser que salga con el mayor consenso posible" y señaló que podrían extenderse las sesiones del Concejo para continuar el análisis.

La concejala reconoció las consultas realizadas durante los dos años de elaboración de la propuesta, pero distinguió esa etapa del debate que debe desarrollarse ahora. "Con el proyecto ya concreto, tenemos que analizarlo y ahí empiezan las rondas de discusión", sostuvo. Además, propuso que los nueve concejales trabajen conjuntamente, artículo por artículo, para abordar de manera integral los cambios previstos.

En cuanto al contenido, Chena valoró la actualización de la planificación urbana, aunque advirtió que debería prestarse más atención a la vivienda social y a los sectores de la ciudad que ya están desarrollados. También mencionó la necesidad de estudiar la reserva costera, los espacios públicos y las condiciones de infraestructura para permitir nuevas construcciones en altura.

Finalmente, destacó la necesidad de reemplazar el Plan Director vigente desde 1979, pero insistió en que la importancia de la reforma exige un debate amplio y sin apresuramientos. "Esto se tiene que tratar, trabajar y aprobar lo antes posible, pero no con urgencia", concluyó.