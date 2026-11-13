Una explosión por una fuga de gas provocó una tragedia en Lanús: hay un muerto y 30 heridos

Una explosión de gran magnitud seguida de un incendio provocó una tragedia este viernes en Remedios de Escalada, localidad del partido bonaerense de Lanús. El último balance oficial confirmó una persona fallecida, 30 heridos y dos personas que permanecían desaparecidas, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar.

El episodio se registró durante la mañana en una zona comercial, en inmediaciones del cruce de las calles Beltrán e Iberlucea, cerca de la avenida Hipólito Yrigoyen. La detonación provocó importantes daños en edificios y comercios, además de un incendio de grandes dimensiones que obligó a desplegar un amplio operativo de bomberos, ambulancias y personal de Defensa Civil.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la explosión se habría originado durante trabajos de renovación de la red de gas. Una máquina utilizada en las tareas habría perforado un caño de distribución de media presión, lo que provocó una fuga y posteriormente el estallido. En el lugar trabajaban operarios de MetroGAS y de la empresa contratista Exgadet S.A.

Treinta heridos y dos personas desaparecidas

El Municipio de Lanús informó que 30 personas fueron asistidas y trasladadas por los servicios de emergencia. De ese total, siete presentaban heridas de gravedad y fueron derivadas a distintos hospitales: seis al Hospital Evita y una al Hospital Narciso López. Otras 13 permanecían en observación fuera de peligro, mientras que las diez restantes ya habían recibido el alta médica.

Además, las autoridades confirmaron una víctima fatal y dos personas desaparecidas, aunque hasta el momento no se habían difundido mayores precisiones sobre sus identidades ni sobre las circunstancias en las que se encontraban al momento de la explosión.

Como parte del operativo, se dispuso la evacuación de los vecinos y establecimientos ubicados en las inmediaciones, entre ellos una escuela, un geriátrico y distintos comercios. El perímetro fue restringido para facilitar las tareas de los equipos de emergencia y evitar nuevos riesgos.

Durante la tarde, el Municipio comunicó que el fuego estaba controlado, aunque todavía aguardaban que la empresa distribuidora interrumpiera el suministro de gas para poder extinguirlo por completo y avanzar con una evaluación de los daños.

La Justicia investiga el origen de la explosión

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Descentralizada N.º 6 de Lanús, que ordenó la detención de dos directivos de MetroGAS en el marco de las actuaciones para determinar las responsabilidades por lo ocurrido.

El director general de Defensa Civil del municipio, Claudio Arale, explicó que el incidente se produjo durante los trabajos sobre la red de distribución y cuestionó que no se hubiera activado el sistema local de emergencia. "Seguramente se violaron los protocolos de emergencia", sostuvo en declaraciones televisivas.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, los equipos de emergencia continúan con las tareas en la zona para completar la extinción del incendio, evaluar los daños y determinar si hay otras personas afectadas por el episodio.