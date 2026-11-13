Con música y foodtrucks, la Cámara de Diputados celebrará los 453 años de la ciudad de Santa Fe

En el marco de los festejos por el 453° aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe, el próximo domingo 15 de noviembre se realizará una nueva edición del espectáculo "Bajo las Estrellas", con música en vivo y propuestas para disfrutar al aire libre.

La actividad tendrá lugar desde las 20 en la explanada de la Legislatura provincial, con entrada libre y gratuita. La propuesta musical estará a cargo de Scaramush, una banda tributo a Queen, que ofrecerá un recorrido por los clásicos del reconocido grupo británico.

La noche también contará con la participación de Lorenzo Canteli, conocido popularmente como "El Chimi Santafesino", quien brindará una disertación sobre la historia de la ciudad. Además, habrá un sector gastronómico con foodtrucks para quienes asistan al encuentro.

El evento es organizado por la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, que invita a la comunidad a participar de la celebración y compartir una noche de música y encuentro en el marco de un nuevo aniversario de la capital provincial.